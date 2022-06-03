Надежда Сысоева сообщила о расставании с возлюбленным
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Надежда Сысоева сообщила о расставании с возлюбленным

Надежда Сысоева сообщила о расставании с возлюбленным
Актриса Надежда Сысоева поделилась печальной новостью. Артистка последнее время активно жаловалась в соцсетях на трудный период в работе и личной жизни. В итоге сегодня она объяснила, что случилось. 37-летняя актриса решила откровенно рассказать о том, что рассталась с бойфрендом, сценаристом Дмитрием Чернаком. «Чувствую, что уже могу с вами этим поделиться. Наша семья распалась несколько месяцев назад. Мы с Димой останемся друзьями, ведь у нас есть общий ребенок», — сказала Сысоева. Подробностей расставания она не сообщила. Звезда Comedy Woman и ее возлюбленный были парой больше двух лет. В соцсетях тут же стали спрашивать, какого «ребенка» Надежда подразумевает в посте, ведь беременной она не была. Но быстро стало понятно, что речь идет о собаке породы мальтипу, которую они завели вместе.
Надежда Сысоева Пост она сопроводила грустной фотографией, на которой изображен пес Расти — он лежит на фоне картины с изображением хозяев в образах героев мультфильмов. На слова подруги отреагировала Настасья Самбурская, эмоционально написав: «Ну и пошел в жопу». Отметим, что подписчики давно подозревали кризис в отношениях Сысоевой и Чернакова. Актриса не публиковала фотографии, уходила от вопросов про гражданского мужа, к тому же подливала масла в огонь меланхоличными постами. Недавно она вообще посетовала на депрессию, а также разбитую мечту — Надежда мечтала сняться в Голливуде. Напомним, роман Сысоевой и Чернака начался в 2020 году. В одном из интервью телезвезда рассказала, что познакомилась с ним на съемках: в одной из сцен им предстояла сыграть пару и целоваться на камеру. Экранный роман быстро перерос в настоящий и у них завязались серьезные отношения. Чернак во время пандемии переехал к любимой. Поговаривали, что у них даже вскоре будет свадьба, но союз дал трещину.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Надежда Сысоева сообщила о расставании с возлюбленным
Надежда Сысоева сообщила о расставании с возлюбленным
Алла Михеева рассказала о встрече с Иваном Ургантом
Алла Михеева рассказала о встрече с Иваном Ургантом
Минобороны РФ: Уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ в Николаевской области
Минобороны РФ: Уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ в
Анонсирован ремейк Resident Evil 4, появилось сравнение с оригиналом
Анонсирован ремейк Resident Evil 4, появилось сравнение с оригиналом
Релизный трейлер Spacelines from the Far Out — игра будет в Game Pass
Релизный трейлер Spacelines from the Far Out — игра будет в Game Pass
Лоза высказался о сбежавшей Чулпан Хаматовой
Лоза высказался о сбежавшей Чулпан Хаматовой
Оскандалившуюся Елену Летучую быстро заменили
Оскандалившуюся Елену Летучую быстро заменили
Хоррор The Callisto Protocol получил первый геймплей и дату релиза
Хоррор The Callisto Protocol получил первый геймплей и дату релиза
Официально: Street Fighter 6 выйдет на приставках Xbox Series X | S, представлен геймплей
Официально: Street Fighter 6 выйдет на приставках Xbox Series X | S,
В каких сферах и делах наиболее успешны Близнецы
В каких сферах и делах наиболее успешны Близнецы
Кристина Орбакайте поделилась фото и видео с вечеринки дочери-именинницы в Майами
Кристина Орбакайте поделилась фото и видео с вечеринки
Лена Катина и миллионер Дмитрий Спиридонов решили пожениться в день его рождения
Лена Катина и миллионер Дмитрий Спиридонов решили пожениться в день

Топ на сегодня

ЧП: Звезда шоу «Битвы экстрасенсов» не смогла предсказать свою смерть
ЧП: Звезда шоу «Битвы экстрасенсов» не смогла предсказать свою смерть
ЧП: Жена миллиардера обратилась в больницу с побоями
ЧП: Жена миллиардера обратилась в больницу с побоями
Dress Code. Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Олеся Судзиловская, Гоша Куценко на премьере фильма "Одна"
Dress Code. Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Олеся Судзиловская, Гоша
Лолита Милявская решила вернуться к бизнесмену
Лолита Милявская решила вернуться к бизнесмену
Тигран Кеосаян заявил, что Татьяна Лазарева экспериментирует с алкоголем
Тигран Кеосаян заявил, что Татьяна Лазарева экспериментирует с

Еще по теме

Надежда Сысоева не хочет выходить замуж
Надежда Сысоева: «Карантин провожу с парнем»
Самые сексуальные женщины России – звезда Comedy Woman Надежда Сысоева
Надежда Сысоева объяснила, почему не спешит замуж за Илью Бачурина