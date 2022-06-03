Надежда Сысоева сообщила о расставании с возлюбленным

Актриса Надежда Сысоева поделилась печальной новостью. Артистка последнее время активно жаловалась в соцсетях на трудный период в работе и личной жизни. В итоге сегодня она объяснила, что случилось. 37-летняя актриса решила откровенно рассказать о том, что рассталась с бойфрендом, сценаристом Дмитрием Чернаком. «Чувствую, что уже могу с вами этим поделиться. Наша семья распалась несколько месяцев назад. Мы с Димой останемся друзьями, ведь у нас есть общий ребенок», — сказала Сысоева. Подробностей расставания она не сообщила. Звезда Comedy Woman и ее возлюбленный были парой больше двух лет. В соцсетях тут же стали спрашивать, какого «ребенка» Надежда подразумевает в посте, ведь беременной она не была. Но быстро стало понятно, что речь идет о собаке породы мальтипу, которую они завели вместе.Надежда Сысоева Пост она сопроводила грустной фотографией, на которой изображен пес Расти — он лежит на фоне картины с изображением хозяев в образах героев мультфильмов. На слова подруги отреагировала Настасья Самбурская, эмоционально написав: «Ну и пошел в жопу». Отметим, что подписчики давно подозревали кризис в отношениях Сысоевой и Чернакова. Актриса не публиковала фотографии, уходила от вопросов про гражданского мужа, к тому же подливала масла в огонь меланхоличными постами. Недавно она вообще посетовала на депрессию, а также разбитую мечту — Надежда мечтала сняться в Голливуде. Напомним, роман Сысоевой и Чернака начался в 2020 году. В одном из интервью телезвезда рассказала, что познакомилась с ним на съемках: в одной из сцен им предстояла сыграть пару и целоваться на камеру. Экранный роман быстро перерос в настоящий и у них завязались серьезные отношения. Чернак во время пандемии переехал к любимой. Поговаривали, что у них даже вскоре будет свадьба, но союз дал трещину.