Новый геймплей Sonic Frontiers демонстрирует боевую систему игры
Сегодня, 21:15 Вадим Карасев
Несколько дней назад стало известно, что портал IGN выступит эксклюзивным партнером SEGA по публикации материалов ожидаемой игры Sonic Frontiers. Новая часть Соника должна выйти уже в этом году на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.
На днях IGN опубликовал первый геймплейный ролик новой игры Sonic Frontiers. Сегодня же появилось второе видео — в нем демонстрируется боевая система. В 6-минутном геймплее Sonic Frontiers, который можно посмотреть ниже, показывают сражения с несколькими видами роботов. Для уничтожения роботов Соник должен бегать вокруг них, пока не будет уязвимой точки, куда нужно ударить.
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По материалам: newxboxone