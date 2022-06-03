Новый геймплей Sonic Frontiers демонстрирует боевую систему игры
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Новый геймплей Sonic Frontiers демонстрирует боевую систему игры

Новый геймплей Sonic Frontiers демонстрирует боевую систему игры


Несколько дней назад стало известно, что портал IGN выступит эксклюзивным партнером SEGA по публикации материалов ожидаемой игры Sonic Frontiers. Новая часть Соника должна выйти уже в этом году на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

На днях IGN опубликовал первый геймплейный ролик новой игры Sonic Frontiers. Сегодня же появилось второе видео — в нем демонстрируется боевая система. В 6-минутном геймплее Sonic Frontiers, который можно посмотреть ниже, показывают сражения с несколькими видами роботов. Для уничтожения роботов Соник должен бегать вокруг них, пока не будет уязвимой точки, куда нужно ударить.


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По материалам: newxboxone

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