Официально: Street Fighter 6 выйдет на приставках Xbox Series X | S, представлен геймплей

Вадим Карасев





В феврале этого года издательство Capcom представило игру Street Fighter 6. Список целевых платформ и предполагаемая дата релиза файтинга тогда не назывались. Теперь же появились некоторые детали об игре, в том числе подтвержден ее релиз на консолях Xbox Series X | S одновременно с выходом на других платформах.

Street Fighter 6 выходит на Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC в 2023 году. На Xbox One релиз игры не заявлен.

В Street Fighter 6 разработчики обещают «стильную механику с творческим подходом», ярких персонажей и много новых режимов, которые изменят представление о файтинге. Ниже можно посмотреть первый геймплей Street Fighter 6, который был опубликован.

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Стоит сказать, что изменился у Street Fighter 6 и логотип, первая вариация которого, как выяснили игроки после анонса файтинга, была стоковым изображением.