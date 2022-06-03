Оказание первой помощи военным хотят отрегулировать
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Оказание первой помощи военным хотят отрегулировать

Оказание первой помощи военным хотят отрегулировать

00:35  Автор: Анна Шушкина


Законопроект: № 101309-8



Порядок оказания первой помощи военным в условиях выполнения боевых задач хотят установить в законодательстве. Такой законопроект группы депутатов планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию во втором чтении.

Сейчас законодательство в части оказания первой помощи не учитывает особенности медицинского обеспечения Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов при выполнении ими задач по предназначению, говорится в пояснении к документу.

Поэтому Минобороны предлагается наделить полномочиями по установлению перечня состояний, при которых оказывается первая помощь военнослужащим Вооруженных сил РФ, а также других войск, воинских формирований и органов. Такая помощь может оказываться в условиях военного времени, ведения военных действий, выполнения боевых или учебно-боевых, служебно-боевых или оперативно-служебных задач в области обороны.


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Вносимые изменения, позволят сохранить жизни наших солдат и офицеров, выполняющих боевые и специальные задачи по защите нашей Родины, ранее отмечал один из авторов инициативы, председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он добавил, что оказание первой помощи военнослужащим в определенных условиях имеет свою специфику и особенности. Ее цель заключается в том, чтобы не допустить гибели раненого военнослужащего и вовремя устранить по возможности причины, угрожающие его жизни, а также предупредить развитие тяжелых осложнений.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.



#армия #здоровье

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По материалам: pnp.ru

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