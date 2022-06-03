Ольга Кабо едва не погибла в авиакатастрофе
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Ольга Кабо едва не погибла в авиакатастрофе

Ольга Кабо едва не погибла в авиакатастрофе
Актриса Ольга Кабо чудом пережила перелет. Всегда спокойная и неконфликтная Ольга Кабо даже решилась на возмущенный пост. Актриса находится в шоковом состоянии после полета с известной бюджетной авиакомпанией, которую предложила переименовать в «Беду». «Беда, что авиакомпания не уважает своих пассажиров. Во время регистрации, кроме огроменной очереди, ужасный бардак, посадочные талоны выдаются не согласно купленным и оплаченным заранее местам (здесь за каждый штрих платишь: за багаж, за ручную кладь, за комфортные места). Никто ни за что не отвечает», — возмутилась актриса. Ее в буквальном смысле обманули, и сейчас Ольга намерена подать жалобу:
Ольга Кабо «Купила билет на 1А, чтобы комфортно сидеть, вытянуть ноги, так как с самолета на спектакль, а со спектакля опять на самолет, но представители авиакомпании, не предупредив о сбое в системе, зная о ней уже 2 дня, тупо предоставили мне место в конце салона… Уверена, подобными жалобами и нареканиями обклеены все самолеты этой бедовой компании». А во время посадки едва не произошло ЧП. «Финальным аккордом стала ужасная посадка – пилот просто бросил самолет на посадочную полосу… Господи, если бы все были такими «профессионалами», мир бы давно рухнул!» «Чудовищно, тоже сталкивалась с ними», «Чудо, что все пассажиры живы после такой посадки», «Наслышана о них. При мне женщине пришлось платить за куклу дочки и покупать полноценный билет. Хотя кукла была небольшая, обычная», «Подписываюсь под каждым словом. Видела заплаканную мать, которую отсадили от ее ребенка», — присоединились к возмущению актрисы подписчики ее блога.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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