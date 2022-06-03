Оскандалившуюся Елену Летучую быстро заменили

Ведущая Елена Летучая со скандалом покинула шоу «Рогов+». Актриса «Ворониных» Екатерина Волкова и блогер Ида Галич составят компанию стилисту Александру Рогову в обновлённом формате мейковер-шоу «Рогов+», которое выходит на СТС по воскресеньям в 09:00. Теперь каждые два выпуска модный эксперт приглашает новых соведущих. Александр Рогов, ведущий, стилист и креативный продюсер: «Участие в шоу таких интересных, глубоких и необычных ведущих со своим взглядом, опытом и неповторимым стилем позволит взглянуть на истории героинь с другой стороны и подарит нашему проекту новый вайб. Я уверен, что мои партнёрши поделятся своими уникальными лайфхаками, женскими секретами, вдохновением и харизмой».Елена Летучая - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» В ближайших выпусках Екатерина, Ида и другие известные актрисы, блогеры и ведущие вместе с Александром погрузятся в истории героинь, познакомятся с ними и помогут их раскрыть. Приглашённые гости сопровождают участниц на протяжении всей программы. Но финальное преображение девушек станет сюрпризом не только для них и их друзей, коллег и родственников, но и для самих звёзд. Ранее Ида Галич и Александр Рогов работали над совместной промокампанией популярного интернет-магазина. С Екатериной Волковой стилиста объединяет не только мейковер-шоу, но и сериал СТС «Воронины», где Александр сыграл самого себя в юбилейной 500-й серии комедийного хита. В новом проекте актриса появляется в ярких образах, которые для неё приготовил Александр. «Сашку очень люблю! Он профессионал, позитивный и добрый человек, и я рада возвращению Рогова и его команды. Мне приятно стать частью нового шоу. Надеюсь, что мои советы и добрые слова придадут героиням уверенности, позволят им меньше бояться и легко решаться на перемены», — сказала Волкова. Напомним, что в начале недели об уходе из шоу «Рогов+» объявила Елена Летучая. Она покинула проект с большим скандалом, выступив с обвинениями в адрес продюсеров проекта и самого Александра.