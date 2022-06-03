Ожидаемый хоррор MADiSON получает первые превью, игру снова перенесли
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ожидаемый хоррор MADiSON получает первые превью, игру снова перенесли

Ожидаемый хоррор MADiSON получает первые превью, игру снова перенесли


Игра MADiSON получала дату релиза уже несколько раз. Изначально она должна была выйти в начале 2022 года. Потом ее дату релиза перенесли из-за судебного разбирательства, а разработчики пообещали выпустить проект 24 июня 2022 года. Теперь же стало известно, что игру вновь переносят — на 8 июля 2022 года. Напомним, что в ходе переносов игры, разработчики отказались от версии для Xbox One, проект выйдет на Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

MADiSON — это психологический хоррор от первого лица с распространенной тематикой. Игроки попадут в особняк, где их ждут различные опасности, загадки и много сверхъестественных проявлений. В игре будет использоваться механика фотоаппарата с мгновенной печатью для решения головоломок. Ниже можно посмотреть одно из первых превью MADiSON от IGN.


Watch this video on YouTube

Портал IGN в своем превью отмечает, что в игре хорошая атмосфера, но графически она не блещет. Проект напоминает игру Visage, которая доступна в Game Pass.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Ожидаемый хоррор MADiSON получает первые превью, игру снова перенесли
Ожидаемый хоррор MADiSON получает первые превью, игру снова перенесли
Анна Нетребко пытается усидеть на двух стульях
Анна Нетребко пытается усидеть на двух стульях
Анна Курникова рассказала о семейной жизни с Энрике Иглесиасом
Анна Курникова рассказала о семейной жизни с Энрике Иглесиасом
Сразу 2 крупных DLC для игр Xbox можно сейчас забрать бесплатно
Сразу 2 крупных DLC для игр Xbox можно сейчас забрать бесплатно
Новый геймплей Sonic Frontiers демонстрирует боевую систему игры
Новый геймплей Sonic Frontiers демонстрирует боевую систему игры
Кушанашвили в шоке от голоса Валерия Меладзе
Кушанашвили в шоке от голоса Валерия Меладзе
Максим Галкин искоробил Александра Васильева
Максим Галкин искоробил Александра Васильева
Первые превью Matchpoint — Tennis Championships, игра будет в Game Pass на релизе
Первые превью Matchpoint — Tennis Championships, игра будет в Game
Eternights не будет эксклюзивом Playstation и выйдет на приставках Xbox
Eternights не будет эксклюзивом Playstation и выйдет на приставках
В Goldeneye 007 уже разблокируют достижения, игру могут представить на Xbox & Bethesda Showcase
В Goldeneye 007 уже разблокируют достижения, игру могут представить
Меган Маркл, принц Гарри, Кейт Миддлтон, принц Уильям посетили службу в честь королевы Елизаветы II
Меган Маркл, принц Гарри, Кейт Миддлтон, принц Уильям посетили службу
ЧП: В Москве произошло заказное убийство бизнесмена
ЧП: В Москве произошло заказное убийство бизнесмена

Топ на сегодня

Николай Басков рассказал об отношениях с бывшей любовницей
Николай Басков рассказал об отношениях с бывшей любовницей
Никас Сафронов рассказал о своей зарубежной недвижимости
Никас Сафронов рассказал о своей зарубежной недвижимости
Игроки считают, что новая Banjo-Kazooie будет на Xbox & Bethesda Showcase
Игроки считают, что новая Banjo-Kazooie будет на Xbox & Bethesda
Сара Джессика Паркер объяснила, почему Ким Кэтролл не было в продолжении "Секса в большом городе": "Это не она отказалась сниматься"
Сара Джессика Паркер объяснила, почему Ким Кэтролл не было в
Мария Шарапова показала большой беременный живот
Мария Шарапова показала большой беременный живот

Еще по теме

Хоррор MADiSON наконец получил дату релиза — игра будет доступна в июне
Психологический хоррор MADiSON анонсировали к релизу на консолях
Первые превью и много нового геймплея Two Point Campus появились в сети
Хоррор The Callisto Protocol получил первый геймплей и дату релиза