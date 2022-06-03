Ожидаемый хоррор MADiSON получает первые превью, игру снова перенесли

Вадим Карасев





Игра MADiSON получала дату релиза уже несколько раз. Изначально она должна была выйти в начале 2022 года. Потом ее дату релиза перенесли из-за судебного разбирательства, а разработчики пообещали выпустить проект 24 июня 2022 года. Теперь же стало известно, что игру вновь переносят — на 8 июля 2022 года. Напомним, что в ходе переносов игры, разработчики отказались от версии для Xbox One, проект выйдет на Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

MADiSON — это психологический хоррор от первого лица с распространенной тематикой. Игроки попадут в особняк, где их ждут различные опасности, загадки и много сверхъестественных проявлений. В игре будет использоваться механика фотоаппарата с мгновенной печатью для решения головоломок. Ниже можно посмотреть одно из первых превью MADiSON от IGN.

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Портал IGN в своем превью отмечает, что в игре хорошая атмосфера, но графически она не блещет. Проект напоминает игру Visage, которая доступна в Game Pass.