Первые превью Matchpoint — Tennis Championships, игра будет в Game Pass на релизе
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Первые превью Matchpoint — Tennis Championships, игра будет в Game Pass на релизе

Первые превью Matchpoint — Tennis Championships, игра будет в Game Pass на релизе


В начале этого года состоялся анонс проекта Matchpoint — Tennis Championships, который создается командами Koch Media и Kalypso. Это первая игра в жанре симулятора тенниса от указанных студий, которая может перерасти в серию, если выйдет удачной. Разработчики отмечают, что в основе проекта лежат три основных элемента игрового процесса: реалистичная анимация, интеллектуальное позиционирование и аутентичная физика мяча.

В сети появились первые превью от журналистов, которые поиграли Matchpoint — Tennis Championships. В целом, отзывы весьма позитивные. Портал IGN, превью которого можно видеть ниже, отмечает неплохую физику, приятное управление и хороший ИИ противников. К минусам относят малое количество лицензий (в игре будет около 20 известных теннисистов) и отсутствие кастомизации.


Watch this video on YouTube

Сразу после релиза игра Matchpoint — Tennis Championships будет в Game Pass, выйдет проект 6 июля.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Кушанашвили в шоке от голоса Валерия Меладзе
Кушанашвили в шоке от голоса Валерия Меладзе
Максим Галкин искоробил Александра Васильева
Максим Галкин искоробил Александра Васильева
Первые превью Matchpoint — Tennis Championships, игра будет в Game Pass на релизе
Первые превью Matchpoint — Tennis Championships, игра будет в Game
Eternights не будет эксклюзивом Playstation и выйдет на приставках Xbox
Eternights не будет эксклюзивом Playstation и выйдет на приставках
В Goldeneye 007 уже разблокируют достижения, игру могут представить на Xbox & Bethesda Showcase
В Goldeneye 007 уже разблокируют достижения, игру могут представить
Меган Маркл, принц Гарри, Кейт Миддлтон, принц Уильям посетили службу в честь королевы Елизаветы II
Меган Маркл, принц Гарри, Кейт Миддлтон, принц Уильям посетили службу
ЧП: В Москве произошло заказное убийство бизнесмена
ЧП: В Москве произошло заказное убийство бизнесмена
Певица Слава о серьезной болезни
Певица Слава о серьезной болезни
17 снимков, при виде которых хочется присесть и тихо прошептать "Ничего себе!"
17 снимков, при виде которых хочется присесть и тихо прошептать
Тест: Как вы записаны в телефоне у других людей
Тест: Как вы записаны в телефоне у других людей
Филу Спенсеру понравилась демонстрация The Callisto Protocol
Филу Спенсеру понравилась демонстрация The Callisto Protocol
Бесплатно в Hitman 3 можно поиграть в локацию Марракеш в течение ограниченного времени
Бесплатно в Hitman 3 можно поиграть в локацию Марракеш в течение

Топ на сегодня

Инсайдер: На Xbox & Bethesda Showcase будет много геймплея игр
Инсайдер: На Xbox & Bethesda Showcase будет много геймплея игр
Игроки считают, что новая Banjo-Kazooie будет на Xbox & Bethesda Showcase
Игроки считают, что новая Banjo-Kazooie будет на Xbox & Bethesda
Николай Басков рассказал об отношениях с бывшей любовницей
Николай Басков рассказал об отношениях с бывшей любовницей
Никас Сафронов рассказал о своей зарубежной недвижимости
Никас Сафронов рассказал о своей зарубежной недвижимости
Сара Джессика Паркер объяснила, почему Ким Кэтролл не было в продолжении "Секса в большом городе": "Это не она отказалась сниматься"
Сара Джессика Паркер объяснила, почему Ким Кэтролл не было в

Еще по теме

Анонсирован симулятор тенниса Matchpoint – Tennis Championships
Официально: Matchpoint — Tennis Championships будет в Game Pass в день релиза
Создатели Matchpoint — Tennis Championships показали полноценный геймплей
Много нового геймплея Rainbow Six Extraction — первые отзывы об игре