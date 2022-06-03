Первые превью Matchpoint — Tennis Championships, игра будет в Game Pass на релизе

Вадим Карасев





В начале этого года состоялся анонс проекта Matchpoint — Tennis Championships, который создается командами Koch Media и Kalypso. Это первая игра в жанре симулятора тенниса от указанных студий, которая может перерасти в серию, если выйдет удачной. Разработчики отмечают, что в основе проекта лежат три основных элемента игрового процесса: реалистичная анимация, интеллектуальное позиционирование и аутентичная физика мяча.

В сети появились первые превью от журналистов, которые поиграли Matchpoint — Tennis Championships. В целом, отзывы весьма позитивные. Портал IGN, превью которого можно видеть ниже, отмечает неплохую физику, приятное управление и хороший ИИ противников. К минусам относят малое количество лицензий (в игре будет около 20 известных теннисистов) и отсутствие кастомизации.

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Сразу после релиза игра Matchpoint — Tennis Championships будет в Game Pass, выйдет проект 6 июля.