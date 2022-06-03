Певица Слава о серьезной болезни

Певица Слава рассказала как заразили ее семью. Артистка пожаловалась, что её лето началось с неизвестного вируса. Артистка серьезно заболела, как и все остальные члены её семьи. Свой точный диагноз артистка не озвучила. Зато она рассказала о том, кто именно её заразил. Как выяснилось, первой в семье исполнительницы заболела её младшая дочь Антонина. По словам звездной мамы, девочка почувствовала первые симптомы недомогания после поездки в Санкт-Петербург. После этого заболела помощницы Славы, а потом и она сама. Но певица слегла не сразу, она успела отработать запланированный концерт. «Антонина приехала с выпускного из Санкт-Петербурга и привезла нам какую-то болячку. Заболела няня, я. Я как-то сначала не почувствовала, поехала даже концерт отработала, Сашуня, папа, короче, все заболели»,— рассказала певица.Певица Слава - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Работа артиста не предполагает уход на больничный, поэтому Слава пользуется всеми известными способами лечения для того, чтобы быстрее встать на ноги. Она, кстати, считает, что самый быстрый эффект дает «гастрольный метод». «Вот я решила взять себя в руки, в руки секатор, сейчас пойду рубить все, поправлять свои деревья отросшие. И завтра посмотрим на моем примере, вылечусь ли я или попаду в больницу», — цитирует Славу «Пятый канал». Напомним, что буквально за несколько дней до болезни Слава зажигала на премии телеканала RU.TV. Во время церемонии певица представила зрителям свой дуэт с Анной Семенович — песню «Бумеранг».