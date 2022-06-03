Под санкции ЕС попали Татьяна Навка, Лиза Пескова, Алина Кабаева

Вадим Карасев

Вступили в силу новые санкции Евросоюза против РФ, это уже шестой пакет ограничений со стороны ЕС с начала военной спецоперации РФ на Украине. В списке персональных санкций — глава совета директоров "Национальной медиа группы" Алина Кабаева (два дня назад санкции против нее ввела также Канада), жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка и его старшие дети, сын Николай от первого брака и дочь Елизавета от второго.

Семья пресс-секретаря президента не в первый раз фигурирует в санкционном списке: в марте ограничения против супруги и детей Пескова ввели власти США. Ранее в список был внесен он сам.

24-летняя Лиза Пескова много лет жила и училась в Париже и вообще значительную часть времени проводила в Европе. В Париже живет ее мать Екатерина Солоцинская. В последние месяцы, судя по фотографиям со светских мероприятий, Пескова находится в основном в Москве. Многого о ее жизни из соцсетей теперь не узнаешь — инстаграм* Лиза не обновляла с середины февраля. В марте, комментируя свое присутствие в списке попавших под санкции, Пескова говорила:

Я расстроена, потому что я люблю путешествовать и люблю разные культуры. Я — гражданин мира, и не могу с этим ничего поделать.

В санкционный список Евросоюза также вошел основатель "Яндекса" Аркадий Волож. Сегодня же было объявлено, что Волож покидает все посты в компании. Бизнесмен оставит совет директоров и должность генерального директора группы компаний "Яндекса", а также руководящие должности в международных дочерних структурах группы.

Кроме того, ограничения Евросоюза коснутся главы Независимой нефтегазовой компании и экс-главы "Роснефти" Эдуарда Худайнатова, жены миллиардера Андрея Мельниченко Александры, жены миллиардера Алексея Мордашова Марины и сына бизнесмена Евгения Пригожина Павла. Всего в списке 65 россиян и 18 юридических лиц.

Маргарита Дорошевич