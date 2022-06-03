Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери 3 июня 2022 года

Вадим Карасев

В начале июня верующие вновь вспомнят о чудотворном лике Божией Матери. Владимирская икона является одной из самых почитаемых, и перед иконой молятся, чтобы обрести защиту и покровительство Высших Сил.

3 июня 2022 года священнослужители приглашают верующих христиан разделить праздник на торжественной службе. Он будет посвящен Владимирской иконе Божией Матери, которая неоднократно являла чудеса миру. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют поближе познакомиться с традициями этого дня, а также помолиться Богоматери, чтобы обрести душевную гармонию и защит Свыше.

История Владимирской иконы

Чудотворный лик, написаний Евангелистом Лукой, был привезен на Русь в начале 12 века. Ее получил в подарок князь Мстислав Владимирович, и история этой икону уже тогда насчитывала тысячу лет.

Образ назван Владимирским не случайно: святой лик «прошел путь» из Вышгорода до Боголюбово (местечко под Владимиром), а уже затем икона осталась в Успенском соборе Владимира. Спустя время икона вновь «путешествовала» по городам, и сейчас находится в храме при Третьяковской галерее.

Традиции 3 июня 2022 года

Чудотворный лик оберег славу защиты, и списки с Владимирской иконы принято вешать в домах для защиты от злых людей. Святой лик оберегает семьи и защищает их от любых невзгод, поэтому 3 июня список со святого лика многие приобретают в подарок, чтобы преподнести икону близким.

Традиционно праздничный день начинается с торжественной службы и искренних молитв, обращенных не только к Божией Матери, но и к Господу. В молитвенных обращениях просят помощи, а также благодарят за содействие и защиту.

Священнослужители напоминают, что в день церковного праздника нельзя сквернословить и потакать дурным привычкам, отказывать в помощи и посещать увеселительные мероприятия. После утренней службы верующие устраивают праздничный обед, чтобы еще раз помолиться Божией Матери и обрести защиту от любых бед.