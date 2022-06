Релизный трейлер Spacelines from the Far Out — игра будет в Game Pass

Вадим Карасев





Разработчики игры Spacelines from the Far Out сегодня опубликовали релизный трейлер своего проекта, который выходит 7 июня на Xbox и PC. Сразу после выхода игра будет доступна в подписке Game Pass, как на консолях, так и на компьютерах.

Spacelines from the Far Out представляет собой космический симулятор, в котором основной упор делается на кооператив (до 4 человек). Игрокам предстоит управлять космолетом, заботиться о его пассажирах и решать различные проблемы. Кооперативный режим доступен, как по сети, так и за одной консолью.

Ниже можно посмотреть релизный трейлер Spacelines from the Far Out.

