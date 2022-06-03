Россия и Венесуэла считают важным консолидировать силы в борьбе с агрессией Запада
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Россия и Венесуэла считают важным консолидировать силы в борьбе с агрессией Запада

Россия и Венесуэла считают важным консолидировать силы в борьбе с агрессией Запада

14:03  Автор: Наталия Васильева


Источник: Официальный сайт Госдумы



Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников 2 июня принял в палате группу дипломатических сотрудников МИД Венесуэлы, которые в настоящее время проходят курс профессиональной переподготовки в сфере международных отношений в Дипломатической академии МИД России. В ходе встречи стороны назвали наиболее актуальной задачу консолидации прогрессивных сил в деле противодействия агрессивным действиями Запада во главе с США и их попыткам затормозить процесс перехода к многополярной системе мироустройства. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы. 

По данным пресс-службы, Мельников отметил, что проводит эту встречу в том числе в качестве недавно избранного координатора депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Венесуэлы. Он также рассказал гостям о политической системе России с акцентом на парламентскую составляющую.

«В ходе беседы обоюдно была подчеркнута важность тесной координации между Москвой и Каракасом на международной арене, в том числе на международных площадках, в первую очередь в ООН», — говорится в сообщении.

Кроме того, отвечая на соответствующий вопрос гостей, Мельников напомнил историю конфликта с Украиной и изложил позицию России в нем.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщал, что большинство стран Латинской Америки выступают против требования президента США Джо Байдена осудить спецоперацию России на Украине и присоединиться к антироссийским санкциям. По сведением СВР, в госдепе США опасаются, что попытки добиться от стран Латинской Америки поддержки США по вопросу Украины могут создать препятствия для продвижения американских интересов на этом направлении.

Из-за этого оказалось под угрозой проведение в Лос-Анджелесе «Саммита Америк» с 6 по 10 июня. Мексика, Аргентина и Боливия оказались не согласны со стремлением США сфокусировать работу форума на тематике Украины и не приглашать на встречу Кубу, Венесуэлу и Никарагуа из-за их пророссийской позиции, отметили в СВР. В связи с этим в Вашингтоне решили пока не затрагивать тему украинского конфликта в обсуждениях со странами Латинской Америки, заявили в СВР.

В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступала с предложением наладить практику регулярных многосторонних встреч законодателей России и стран Латинской Америки, которые можно было бы организовать в рамках различных межпарламентских форумов.

По ее словам, российские и кубинские законодатели активно взаимодействуют на различных площадках по широкому спектру тем. В планах —налаживание практики регулярных многосторонних встреч законодателей России и стран Латинской Америки, отметила Матвиенко.

О необходимости выстраивать отношения со странами Латинской Америки ранее заявлял и глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, России следует выстраивать отношения с теми партнерами, которые готовы с нею работать. Это Африка, Азия и Латинская Америка, подчеркнул он.



#власть #международные отношения

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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