Слуцкий назвал проигрышным ходом заявления Кишенева о поставках летального оружия

19:58 Автор: Варвара Комарова

Молдавские власти пошли по пути «торговли русофобией», но этот товар скоро перестанет быть ликвидным. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Накануне депутаты парламента Молдавии большинством голосов утвердили законопроект «о защите информационного пространства» республики. Документ предусматривает запрет на вещание российских новостных и аналитических программ, а также военных фильмов производства РФ. По словам Слуцкого, это «защищает» жителей страны разве что от соблюдения их конституционных прав и от доступа к неангажированным новостям.

Депутат также напомнил, что премьер-министр республики Наталья Гаврилица сообщила о предварительных дискуссиях с Евросоюзом о поставках летальных вооружений. В свою очередь, президент Майя Санду высказывала позицию, что молдавской армии не помешает оружие, которое могли бы поставить стране НАТО и ЕС на случай атаки извне.

«Вопрос: зачем? И как это соотносится с нейтральным статусом страны? Видимо, в Кишиневе поднимает голову своя «партия войны» в надежде на дивиденды от той самой «торговли». Проигрышный ход, русофобия совсем скоро перестанет быть ликвидным товаром», — заключил политик.





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