Сразу 2 крупных DLC для игр Xbox можно сейчас забрать бесплатно

Вадим Карасев





В Microsoft Store по неизвестным причинам стали бесплатными DLC для игр Costume Quest и Stacking. При этом, оба дополнения довольно крупные, и нет информации о том, почему они стали бесплатными. Как долго продлится возможность забрать их бесплатно — неизвестно, поэтому лучше поторопиться, если данные дополнения вам нужны.

Для игры Costume Quest можно забрать дополнение Costume Quest: Grubbins on Ice, которое расширяет количество доступного контента в игре — монстрами, заданием и прочим.

Costume Quest: Grubbins on Ice

Продолжите приключение Costume Quest, исследуя мир монстров, Repugia. Сразитесь с новыми врагами, собирая дополнительные квесты, костюмы, боевые печати и жуткие карточки с угощениями.

Перейти в Microsoft Store

Для игры Stacking доступно бесплатно дополнение The Lost Hobo King, в котором предлагается пройти три испытания.

The Lost Hobo King

В The Lost Hobo King, первом загружаемом расширении для Double Fine’s Stacking, вы снова окажетесь в роли Charlie Blackmore, самой миниатюрной матрешки в мире, и отправитесь со своим другом Levi в тайное королевство Camelfoot.

Перейти в Microsoft Store