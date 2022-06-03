Сразу 2 крупных DLC для игр Xbox можно сейчас забрать бесплатно
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Сразу 2 крупных DLC для игр Xbox можно сейчас забрать бесплатно

Сразу 2 крупных DLC для игр Xbox можно сейчас забрать бесплатно


В Microsoft Store по неизвестным причинам стали бесплатными DLC для игр Costume Quest и Stacking. При этом, оба дополнения довольно крупные, и нет информации о том, почему они стали бесплатными. Как долго продлится возможность забрать их бесплатно — неизвестно, поэтому лучше поторопиться, если данные дополнения вам нужны.

Для игры Costume Quest можно забрать дополнение Costume Quest: Grubbins on Ice, которое расширяет количество доступного контента в игре — монстрами, заданием и прочим.

Costume Quest: Grubbins on Ice

Продолжите приключение Costume Quest, исследуя мир монстров, Repugia. Сразитесь с новыми врагами, собирая дополнительные квесты, костюмы, боевые печати и жуткие карточки с угощениями.
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Для игры Stacking доступно бесплатно дополнение The Lost Hobo King, в котором предлагается пройти три испытания.

The Lost Hobo King

В The Lost Hobo King, первом загружаемом расширении для Double Fine’s Stacking, вы снова окажетесь в роли Charlie Blackmore, самой миниатюрной матрешки в мире, и отправитесь со своим другом Levi в тайное королевство Camelfoot.
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По материалам: newxboxone

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