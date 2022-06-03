Тест: Как вы записаны в телефоне у других людей
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Тест: Как вы записаны в телефоне у других людей

Тест: Как вы записаны в телефоне у других людей

Очень интересный вопрос, не так ли? Ну что, готовы узнать на него ответ?

1. Для начала узнаем ваш пол:









2. И возраст:



Менее 18





















3. Ваша профессия:



Дизайнер



Бизнесмен / бизнесвумен



Фотограф



Предприниматель



Я из "белых воротничкоов"



Я пока учусь



Другое

4. Среди ваших друзей много шутников?









5. А какой вы человек?



Я шутник



Сама серьезность



И то и другое )

6. У вас есть прозвище среди ваших друзей?



Конечно, есть!



Нет, и быть не может!



Нет, но, возможно, за спиной меня называют каким-то прозвищем...

7. У вас есть плохие привычки?



Я курю (



Я сталкер



Занимаюсь и тем и другим)



Не имею ничего общего с перечисленным выше

8. Предположим, ваш день начался довольно хорошо, но что-то произошло, и все пошло нет так... Что такого должно случиться, чтобы испортить вам настроение на весь день?



Ужасные пробки



Пролить что-либо на одежду



Внезапное расставание с партнером



Грубая ссора к кем-либо



Отмена всех моих планов



Ничего! День начался прекрасно, так он и закончится!

9. Хорошо, хорошо, давайте оставим все плохое в стороне! Чего бы вы добавили в ваш день, чтобы он стал еще прекраснее!



Музыка



Выпивка



Положительные эмоции и волнение



Любовь



Хорошая книга



Друзья

10. И последний вопрос: вы из тех, кто слушает сердце или разум?



Разум



Сердце

Вас записывают так:

Вас записывают так:

Вас записывают так:

Вас записывают так:

Вас записывают так:

Вас записывают так:

Вас записывают так:

Вас записывают так:

Вас записывают так:

Вас записывают так:

Вас записывают так:

Вас записывают так:

Вас записывают так:

Вас записывают так:

Вас записывают так:

Вас записывают так:

Вас записывают так:

Вас записывают так:

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По материалам: Юмор

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