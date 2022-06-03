Тест: Как вы записаны в телефоне у других людей
Сегодня, 14:10
Очень интересный вопрос, не так ли? Ну что, готовы узнать на него ответ?
1. Для начала узнаем ваш пол:
2. И возраст:
Менее 18
3. Ваша профессия:
Дизайнер
Бизнесмен / бизнесвумен
Фотограф
Предприниматель
Я из "белых воротничкоов"
Я пока учусь
Другое
4. Среди ваших друзей много шутников?
5. А какой вы человек?
Я шутник
Сама серьезность
И то и другое )
6. У вас есть прозвище среди ваших друзей?
Конечно, есть!
Нет, и быть не может!
Нет, но, возможно, за спиной меня называют каким-то прозвищем...
7. У вас есть плохие привычки?
Я курю (
Я сталкер
Занимаюсь и тем и другим)
Не имею ничего общего с перечисленным выше
8. Предположим, ваш день начался довольно хорошо, но что-то произошло, и все пошло нет так... Что такого должно случиться, чтобы испортить вам настроение на весь день?
Ужасные пробки
Пролить что-либо на одежду
Внезапное расставание с партнером
Грубая ссора к кем-либо
Отмена всех моих планов
Ничего! День начался прекрасно, так он и закончится!
9. Хорошо, хорошо, давайте оставим все плохое в стороне! Чего бы вы добавили в ваш день, чтобы он стал еще прекраснее!
Музыка
Выпивка
Положительные эмоции и волнение
Любовь
Хорошая книга
Друзья
10. И последний вопрос: вы из тех, кто слушает сердце или разум?
Разум
Сердце
Вас записывают так:
Вас записывают так:
Вас записывают так:
Вас записывают так:
Вас записывают так:
Вас записывают так:
Вас записывают так:
Вас записывают так:
Вас записывают так:
Вас записывают так:
Вас записывают так:
Вас записывают так:
Вас записывают так:
Вас записывают так:
Вас записывают так:
Вас записывают так:
Вас записывают так:
Вас записывают так:
По материалам: Юмор