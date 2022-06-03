Тест: Как вы записаны в телефоне у других людей

Очень интересный вопрос, не так ли? Ну что, готовы узнать на него ответ?

1. Для начала узнаем ваш пол:

2. И возраст:

3. Ваша профессия:

4. Среди ваших друзей много шутников?

5. А какой вы человек?

6. У вас есть прозвище среди ваших друзей?

7. У вас есть плохие привычки?

8. Предположим, ваш день начался довольно хорошо, но что-то произошло, и все пошло нет так... Что такого должно случиться, чтобы испортить вам настроение на весь день?

9. Хорошо, хорошо, давайте оставим все плохое в стороне! Чего бы вы добавили в ваш день, чтобы он стал еще прекраснее!

10. И последний вопрос: вы из тех, кто слушает сердце или разум?

Вас записывают так:

Вас записывают так:

Вас записывают так:

Вас записывают так:

Вас записывают так:

Вас записывают так:

Вас записывают так:

Вас записывают так:

Вас записывают так:

Вас записывают так:

Вас записывают так:

Вас записывают так:

Вас записывают так:

Вас записывают так:

Вас записывают так:

Вас записывают так:

Вас записывают так:

Вас записывают так:

Менее 18ДизайнерБизнесмен / бизнесвуменФотографПредпринимательЯ из "белых воротничкоов"Я пока учусьДругоеЯ шутникСама серьезностьИ то и другое )Конечно, есть!Нет, и быть не может!Нет, но, возможно, за спиной меня называют каким-то прозвищем...Я курю (Я сталкерЗанимаюсь и тем и другим)Не имею ничего общего с перечисленным вышеУжасные пробкиПролить что-либо на одеждуВнезапное расставание с партнеромГрубая ссора к кем-либоОтмена всех моих плановНичего! День начался прекрасно, так он и закончится!МузыкаВыпивкаПоложительные эмоции и волнениеЛюбовьХорошая книгаДрузьяРазумСердце