В Goldeneye 007 уже разблокируют достижения, игру могут представить на Xbox & Bethesda Showcase

Вадим Карасев





Еще в начале этого года появились слухи, что Microsoft и Rare могут представить некую обновленную версию Goldeneye 007. После первых слухов, появилась информация, что достижения этой игры были загружены в Microsoft Store. При этом, до сих пор официально проект Goldeneye 007 для новых консолей не анонсирован, хотя инсайдеры сообщали, что готовится ремастер.

Похоже, появилось очередное подтверждение, что над ремастером действительно идет работа. Один из пользователей Reddit обратил внимание на открытое достижение в Goldeneye 007 неким пользователем под ником BIGsheep. Считается, что этот ник ведущего инженера Rare Джеймса Томаса. При этом, достижение в Goldeneye 007 он получил уже около месяца назад.





Игроки предполагают, что ремастер Goldeneye 007 представят в рамках Xbox & Bethesda Showcase, которое пройдет 12 июня.