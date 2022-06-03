В каких сферах и делах наиболее успешны Близнецы

Вадим Карасев

Близнецы — люди с огромным потенциалом. Эксперты в области астрологии рассказали, в каких сферах этот потенциал они раскрывают наиболее часто и наиболее эффективно.

Ранее мы уже рассказывали о том, в чем успешны Овны и Тельцы. Настало время узнать всё о потенциале людей третьего Знака Зодиака. Это очень необычные личности, которые умеют удивлять.

Соблазнение и флирт

Близнецы очень хороши в вопросах флирта и знакомств. Это люди, которые обладают невероятной харизмой и обаянием. Перед их невероятной энергетикой и притягательность не может устоять практически никто. Им удается производить наилучшее первое впечатление еще и благодаря красноречию. Никто не делает комплименты лучше них. Тут с ними могут сравниться лишь Весы и Девы, и то не всегда.

Близнецы очень хорошо говорят, редко используя слова-паразиты. Если звезды сходятся на небе правильно, из представителей данного Знака получаются отличные ораторы, ведущие праздников, начальники, тренеры.

Они очень хорошо ладят с детьми

По какой-то непонятной причине дети очень сильно тянутся к Близнецам. Почему так происходит, никто точно не знает, но у астрологов есть некоторые догадки. Возможно, с возрастом Близнецы не растрачивают некоторой детской наивности, веры в чудеса. Дети прекрасно чувствую хороших и плохих, добрых и злых людей, а также могут заранее отличить тех, кто их поймет от тех, кто с ними не на одной волне. Вполне вероятно, что именно по этой причине Близнецов дети так часто принимают за своих

У Близнецов есть дар убеждения

Дело тут не в описанной выше красноречивости этих людей. Тут больше работает их энергетика, чакры и биополе. Рожденные под этими звездами люди, могут убедить кого угодно в чем угодно. По этой причине среди них очень много менеджеров по продажам, очень талантливых продавцов.

Они могут продать вам практически всё. Люди доверяют Близнецам, даже если те не особо хорошо знают спецификации товаров, которыми торгуют. Причина в их мощной ауре, которая словно обволакивает вас. Если Близнецы хотят вас убедить в чем-то, им это удастся сделать. Из-за этого их часто можно встретить в политике.

Актерское мастерство - их конек

Среди актеров и актрис огромное количество Близнецов по Знаку Зодиака. Всё, что было описано выше, указывает на то, что именно эта сфера искусства дается им проще всего. Они покоряют своим внешним видом, могут хорошо играть роли за счет двойственности своего Знака Зодиака. У них не самая сильная эмпатия, но она у них точно есть. Это тоже помогает отыгрывать роли максимально хорошо.