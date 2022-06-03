В Москве горит бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза»
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В Москве горит бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза»

В Москве горит бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза»

10:12  Автор: Виктория Карташева


Источник: ТАСС



На западе Москвы загорелся бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза». Об этом сообщили в экстренных службах, передает ТАСС.

Изначально сообщалось об открытом горении первых четырех этажей здания, пожару был присвоен третий ранг из пяти возможных. Позднее он был повышен до максимального — пятого — ранга, в бизнес-центре могут оставаться люди.

Сообщается, что проводится эвакуация. Пожарные запросили на место 15 машин скорой помощи, движение по примыкающим к зданию улицам ограничили. Площадь пожара, по данным МЧС, составляет тысячу квадратных метров.

«По предварительной информации площадь пожара составляет 1000 кв.м. На месте работают 180 человек и 41 единица техники», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Также на место пожара прибыл заместитель главы МЧС Илья Денисов, курирующий Главное управление пожаротушения ведомства.



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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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