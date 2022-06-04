Анна Нетребко высказалась о выступлениях в России
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Анна Нетребко высказалась о выступлениях в России

Анна Нетребко высказалась о выступлениях в России
Оперная певица Анна Нетребко рассказала о планах на будущее. Звезда балета получила скандальную славу после заявлений на фоне известных событий, когда певица сказала, что связывает свое будущее с Европой и именно там будет гастролировать. Это произошло после того, как многие зарубежные театры и концертные залы разорвали с ней контракты. В России с ней расторгли договор в Новосибирском театре оперы и балета, Дмитрий Рогозин отозвал приглашение на космодром, где ранее предлагал ей выступить для космонавтов.
Анна Нетребко - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» А вот Мариинский театр не стал отвергать ее участия в ежегодном санкт-петербургском фестивале «Белые ночи». Там даже на фоне всех этих скандалов подтвердили — да, Анна Нетребко выступит в Северной столице. Сейчас стало известно, что оперная дива сама отказалась от приезда на родину. «На данный момент у меня нет планов петь в России. Даже на фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, я не думаю, что сейчас подходящее время. Но скажу для ясности: мне нравится выступать в моей стране, и я с нетерпением жду возможности снова петь там — как только позволят обстоятельства. Я научилась там музыке, начала свою карьеру, и я очень ценю возможность выступать для публики в России», — сказала Анна австрийскому изданию Zeit.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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