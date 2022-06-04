Анна Семенович срочно хочет стать мамой
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Анна Семенович срочно хочет стать мамой

Анна Семенович срочно хочет стать мамой
Певица и ведущая Анна Семенович вновь подняла тему материнства. Артистка неоднократно признавалась, что мечтает стать матерью. А чтобы не упустить детородный возраст, 42-летняя артистка еще два года назад заморозила свои яйцеклетки, не пожалев на процедуру 100 тысяч рублей. Зато теперь она может спокойно ждать появления в своей жизни достойного мужчины, которому выпадет честь стать отцом Аниных детей. Семенович признается, что она никуда не торопится. Не получится родить самой, она вполне готова прибегнуть к помощи новейших достижений медицины и выносить своих наследников в утробе согласной на это посторонней женщины. Главное, чтобы все сложилось хорошо.
Анна Семенович - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Я не могу сказать, что у меня есть какие-то планы, вроде: «Вот завтра я должна стать матерью». Как сложится. Дети приходят от Бога и от большой любви. Этот процесс я, к сожалению или к радости, контролировать не могу. Но да, у меня есть подушка безопасности — это мои яйцеклетки. Если до 45 у меня самостоятельно не получится родить, тогда я спокойно прибегну к услугам суррогатной матери и стану счастливой мамой с помощью этой технологии», — заявила артистка в интервью ZAYCEV NEWS. А сейчас она наслаждается полноценной счастливой жизнью, не обращая внимания на критику и во все стороны излучая энергию счастья. Для этого она медитирует, занимается спортом, вкусно ест и не отказывает себе в бокале-другом вина с подружками в ресторане. Семенович уверена, что наши мысли влияют на нашу судьбу.  И потому старается не заморачиваться и не давать воли грусти. Она считает, что своими переживаниями не сумеет исправить большинство ситуаций, происходящих вокруг. А значит нет поводов для грусти, благо, Аня умеет после недолгого сочувствия переключаться на волну счастья и позитива.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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