Анжела Перл: что принесет ретро-Сатурн с 5 июня по 23 октября 2022 года

Вадим Карасев

Сатурн, планета дисциплины и ответственности, разворачивается в ретроградное движение в начале июня. Рекомендации известного астролога Анжелы Перл помогут Знакам Зодиака использовать этот период себе во благо и не допустить ошибок.

Энергетика Сатурна влияет на жизнь, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют внимательно прислушаться к советам астролога. Благодаря своевременным рекомендациям удастся обрести уверенность и не упустить новых возможностей, меняющих жизнь в лучшую сторону. Благодаря влиянию ретроградной планеты каждый сможет, пересмотреть планы и сфокусироваться на целях.

Овен

Сатурн будет разворачиваться в 11 доме гороскопа, который отвечает за будущее и мечты. Овны должны быть готовы к получению результатов за прошлые заслуги и работу. Влияние планеты сфокусирует внимание на статусе и карьере, что обяжет Овнов запастись терпением, поработать над проблемами и определиться с делами на будущее. Астролог рекомендует направлять энергию в русло обучения и перенимания опыта мудрых наставников.

Телец

Разворот планеты пройдет в 10 доме карьеры и статуса. Энергетика планеты указывает на ожидание повышения, и Тельцам предстоит дождаться документов или дополнительно обучиться для поступления на должность мечты. Также Тельцам предстоит поменять статус, и это может быть бракосочетание, к которому нужно подготовиться. Торжество астролог рекомендует провести после выхода Сатурна из ретроградного движения.

Близнецы

Разворот Сатурна произойдет в 9 доме гороскопа, который отвечает за международные отношения и обучение. Близнецы будут сдавать экзамены или проходить обучение, а затем ждать результата. Астролог напоминает, что влияние ретроградной планеты отвечает за подготовку, а значит, нужно будет внимательно подходить к решению вопросов. Предстоит Близнецам решать и финансовые вопросы.

Рак

Сатурн в восьмом доме гороскопа указывает на решение финансовых вопросов. Раки смогут заняться делами, связанными с переоформлением кредита, рефинансированием или накоплениями. Денежная тема будет главной, поэтому важно не упускать из внимания деталей, внимательно читать документы и не торопиться с окончательными решениями. Не исключены и вопросы, связанные с разводом и разделом имущества.

Лев

У Львов Сатурн будет разворачиваться в седьмом доме гороскопа, который отвечает за брак и отношения. Это значит, что возможны встречи из прошлого, возобновление ранее разорванной связи. Львы должны быть готовы и к кармическим встречам, которые изменят жизнь и заставят посмотреть на происходящее другими глазами. Не исключены и разводы, если отношения зашли в тупик.

Дева

Сатурн разворачивается в шестом доме гороскопа, фокусируя внимание Дев на решении проблем. Они могут касаться вопросов здоровья, выполнения обязательств, решения важных задач. Девы смогут заняться завершением ремонта, отправиться в санаторий, чтобы улучшить самочувствие или обратить внимание на дела, отложенные ранее. Благоприятно в этот период избавляться от вредных привычек, мешающих счастливой жизни.

Весы

Пятый дом гороскопа, в котором развернется Сатурн, фокусирует внимание Весов на любовь, детей и удовольствия. Весам предстоит общение с семьей, восстановление отношений родственниками. Сатурн дает ожидание, а значит, можно готовиться к приятным событиям: долгожданному отпуску, рождению детей, бракосочетанию взрослых детей. Весам важно настроиться на позитив, чтобы привлечь положительные перемены в жизнь.

Скорпион

Разворот Сатурна в четвертом доме гороскопа говорит о вопросах, связанных с местом жительства. Это значит, что Скорпионам придется подождать, если запланирован переезд, или отложить поездку домой из-за важных дел. Ситуация может проиграться и так, что Скорпионы вынуждены будут на время позабыть о собственном комфорте, направив силы и энергию на приумножение капитала для улучшения своих условий.

Стрелец

У Стрельцов разворот планеты пройдет в третьем доме гороскопа, который отвечает за образование и технику. Стрельцам важно накопить ресурсы, чтобы развиваться и приобретать необходимое для счастливой жизни. Ограничения будут связаны с обязательствами: Стрельцы будут вынуждены больше работать в ущерб отдыху, обрести твердую опору, или же пересмотреть траты.

Козерог

Сатурн, управитель Козерогов, разворачивается во втором доме гороскопа. Фокус внимания будет прикован к заработкам и прибыли. Это значит, что на ближайшие месяцы Козероги будут заниматься решением финансовых вопросов из-за увольнения или прекращения финансирования. Астролог рекомендует инвестировать доходы для получения доходов в будущем. Также Козероги смогут заняться переоценкой ценностей, чтобы снять с себя некоторые обязательства, утратившие смысл.

Водолей

Внимание Водолеев будет на первом доме гороскопа, который отвечает за личное «я» и восприятие себя в этой жизни. Водолеев ждут перемены, которые связаны не только со внешностью (ее удастся преобразить в лучшую сторону), но и со сменой статуса. Водолеев ждут интересные знакомств с людьми, способными дать пример и помочь в поиске своего места под солнцем.

Рыбы

Сатурн разворачивается в 12 доме гороскопа, который отвечает за завершение. Рыб ждут темы, связанные с окончанием задач, освобождением от наносного и утратившего смысл. Астролог рекомендует посвятить время переоценке, чтобы оставить за спиной все то, что уже не важно, и нацелиться на цели, способные преобразить жизнь, дать уверенность и привлечь финансовое благополучие.