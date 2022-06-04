Бари Алибасов во время бурной молодости завел кучу внебрачных детей

Продюсер Бари Алибасов рассказал о бурной молодости. Бари Каримович признается, что у него было очень бурное прошлое. Скандальный шоумен не скрывает — у него есть внебрачные дети, правда, он не может назвать их точное количество. В молодости Алибасов был настоящим героем-любовником, о чем теперь рассказывает без стеснения. «Приезжаешь на гастроли, а там стоят гигантские очереди из поклонниц. Приехали, отработали свои 5-6 дней гастролей, полгорода перетрахали. И сколько там детей появилось? Да Бог его знает. Но по крайней мере, двоих я знаю точно: девочки потом мне показали, что получилось. На меня похожи — чуркообразные», — разоткровенничался 74-летний продюсер группы «На-На» в беседе с журналистами. При этом Бари Каримович не ностальгирует по тем временам и считает, что сегодня ему живется гораздо лучше и спокойнее. «Тотальный контроль и прессинг, все должны были строем ходить. Хорошо было только то, что мы были молоды и девушек могли любить. В советские годы я разрешал «На-На» приводить девочек в гостиницу после концертов, хотя это было запрещено законодательно», — отметил он.Бари Алибасов - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Несмотря на серьезные проблемы с памятью, Алибасов прекрасно помнит и расцвет карьеры Аллы Пугачевой. «Нас всего было двое, непохожих на остальных — группа «Интеграл» и Алла Пугачева. Она ведь, исполняя «Арлекино», позволяла себе по сцене метаться туда-сюда в каких-то странных балахонах — то ли простынках, то ли пододеяльниках... А это все разрушало идеологию советского человека. Все остальные певцы стояли по стойке смирно два часа от начала до конца. Поэтому Пугачеву мочили так же, как «Интеграл». Это была первая и единственная советская рок-группа. Мы объездили весь мир: Европу, Азию, Америку. Популярность была сумасшедшая. Кстати, вряд ли вы знаете, но в советское время рок был только в регионах, в Москве его не было. Потому что в столице действовала жесткая цензура, а в городах поменьше филармониям надо было как-то зарабатывать. И вот мы приезжали на 10 дней в какой-нибудь городишко и давали по 3-5 концертов в день. Нам платили гонорар 80 рублей, а на билетах они зарабатывали по 5000, иногда даже по 10 000. Вот и закрывали глаза на наше хулиганство. А в столице — ни-ни, сразу докладывали начальству и лишали нас гастрольного удостоверения на месяц, на три. Раз 30-40 это происходило!» — рассказал шоумен в интервью «КП».