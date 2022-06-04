Чернышенко поручил дать регионам единые методики для штабов по кибербезопасности
13:22 Автор: Варвара Комарова
Источник: Правительство России
Регионы, не создавшие штабы по кибербезопасности, должны будут завершить эту работу до понедельника, а Минцифры разработает единые методики по их функционированию. С такими распоряжениями выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и регионов, сообщается на сайте кабмина.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности в стране. Документ предусматривает, что в каждом учреждении, ведомстве, системообразующих организациях будут созданы подразделения по IT-безопасности. Эти структуры будут предотвращать и реагировать на кибератаки и инциденты.
Чернышенко указал, что сейчас штабы созданы в 78 регионах — на очереди осталось 7 субъектов. В федеральных органах власти штабы созданы в 61 из 73 ведомств.
«Прошу отстающие регионы до понедельника завершить работу по созданию штабов и структурных подразделений по кибербезопасности. Минцифры необходимо разработать единые методики по работе региональных штабов. Напомню, что их ключевая миссия — взаимодействие с IT-специалистами и организациями региона, обеспечение безопасности информационных систем и работа над повышением их устойчивости», — заявил вице-премьер.
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