ЧП: Юную дочку замминистра по строительству нашли мертвой с 10-ю ножевыми ранениями

17-летняя девочка была зверски убита в заброшенном доме. СМИ сообщили страшную новость — в заброшенном доме Одинцовского района найдено тело девушки со множеством ножевых ранений. Погибшая оказалась дочерью замминистра по строительству Московской области Марата Сибатулина. Оперативники по горячим следам задержали предполагаемого убийцу. Тело 17-летней Евы обнаружили в одном из заброшенных домов села Ромашково Одинцовского района. По сообщениям источников, отец убитой Марат Сибатулин забил тревогу, когда дочь перестала выходить на связь. Тогда замминистра связался с друзьями девочки и начал поиски. Он и обнаружил тело дочери в заброшенном здании. Как удалось выяснить следствию, вчера компания подростков, среди которых была и Ева, отдыхала в деревне Ромашково — там молодые люди гуляли, пили пиво и стреляли из пневматического пистолета. К Сибатулиной из Троицка приехал бывший молодой человек Кирилл Юрчиков, который предложил всей компании пощекотать нервы и отправиться в заброшенные дома на окраине деревни. Подвыпившие подростки согласились. Предположительно, Кирилл заманил Еву в одно из помещений, где хотел выяснить отношения. Сообщается, что за несколько дней до трагедии влюбленные крупно поругались, и девушка хотела расстаться с молодым человеком. Очередная ссора, предположительно из-за ревности, вспыхнула и в заброшенном доме, в результате парень нанес школьнице многочисленные ранения ножом. Криминалисты насчитали на теле Евы по меньшей мере 10 колото-резаных ран, сообщает Telegram-канала Ньюсач/Двач. Подозреваемого Юрчикова уже задержали. В ближайшее время он будет допрошен в Следственном комитете. Отца Кирилла тоже вызвали на допрос. По некоторым данным, именно отчим лично позвонил в Немчиновский отдел полиции и сообщил, что сам привезет сына к правоохранителям из больницы — у молодого человека травма руки. Известно, что 17-летняя Ева заканчивала частную школу и увлекалась моделингом. В ее соцсетях можно найти множество фрагментов с профессиональных фотосессий. О жизни Юрчикова информации в Сети мало. В одном из аккаунтов парня есть его снимки в хоккейной форме на льду. Вероятно, Кирилл всерьез увлекается спортом. Отец девушки, 40-летний Марат Сибатулин, занимает пост заместителя министра по строительству Московской области. Ранее он являлся начальником управления ремонта и содержания автомобильных дорог министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, был начальником управления осуществления закупок. Известно, что у Сибатулина есть также несовершеннолетний сын.