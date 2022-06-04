Даня Милохин хочет на родину, и покорить мир

Певец и тиктокер Даня Милохин высказался о своем отъезде из страны. Блогер признался, что вынужден был из-за денег покинуть Россию. Блогер потерял львиную долю своего дохода после закрытия на территории РФ TikTok и рассказал, что приехал в Алматы вместе с продюсером Dream Team House Ярославом Андреевым, чтобы покорять местную индустрию развлечений.Даня Милохин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «У меня есть планы покорить мир. Где жить в это время — нет никакой разницы. Конечно, приятнее жить там, где ты родился, где ты знаешь все, но, чтобы покорить весь мир, нужно побывать в нем», — заявил Милохин в интервью на YouTube-канале Dinara Satzhan. Ранее продюсер Милохина опроверг факт эмиграции блогера. Вероятно, этот переезд носит временный характер.