Даня Милохин хочет на родину, и покорить мир
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Даня Милохин хочет на родину, и покорить мир

Даня Милохин хочет на родину, и покорить мир
Певец и тиктокер Даня Милохин высказался о своем отъезде из страны.   Блогер признался, что вынужден был из-за денег покинуть Россию. Блогер потерял львиную долю своего дохода после закрытия на территории РФ TikTok и рассказал, что приехал в Алматы вместе с продюсером Dream Team House Ярославом Андреевым, чтобы покорять местную индустрию развлечений.
Даня Милохин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «У меня есть планы покорить мир. Где жить в это время — нет никакой разницы. Конечно, приятнее жить там, где ты родился, где ты знаешь все, но, чтобы покорить весь мир, нужно побывать в нем», — заявил Милохин в интервью на YouTube-канале Dinara Satzhan. Ранее продюсер Милохина опроверг факт эмиграции блогера. Вероятно, этот переезд носит временный характер.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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