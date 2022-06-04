Дмитрий Шепелев гуляет с детьми, пока его возлюбленная путешествует с подружками

Телеведущий Дмитрий Шепелев отпустил свою жену в путешествие с подругами, а сам проводит время с детьми. Дмитрий Шепелев волнуется из-за отъезда своей возлюбленной. Екатерина Тулупова, как рассказал ведущий, оставила его дома за старшего, а сама уехала подальше от дома. Как выяснилось, гражданская жена телезвезды отпросилась у мужа в короткий отпуск, который она проведет с подружками. Похоже, что Шепелеву было сложно решиться на разлуку. Он до сих пор не уверен, что принял верное решение. То ли его смущают вопросы безопасности Тулуповой, то ли ему не хочется одному оставаться с тремя детьми дома.Екатерина Тулупова «Отпустил Катю с подружками в путешествие. В Дагестан. По-прежнему не уверен, что это была хорошая идея», — рассказал Шепелев. Поклонники подбадривают ведущего и пишут о том, что он поступил правильно. Во-первых, недолгие разлуки всегда хорошо сказываются на отношениях пары. А во-вторых, очевидно, что молодой маме надо хотя бы иногда отдыхать от домашних обязанностей. «Отличная идея! Счастливая и отдохнувшая мама — совет да любовь в семье», — пишут фанаты Шепелеву. Оставшись без жены, телеведущий вышел на прогулку с сыновьями. Дмитрий публиковал кадры, на которых гуляет с сыновьями, держа их за руки. Примечательно, что Платон уже стал высоким и может головой коснуться плеча отца. А вот маленький Тихон научился ходить.Дмитрий Шепелев с сыновьями «Семейный архив», — написал телеведущий. Поклонники восхитились снимком. Многие отметили, что мальчики подросли. «Два братика», «Ну что за мимишность!», «Младшенький в ногу с папой старается идти», «Как же время летит, младшенький уже ходит во всю», «Как хорошо, что у вас есть Катя! Неповторимая, неотразимая», — прокомментировали кадры подписчики. Кстати, у избранницы телеведущего есть дочка, ровесница Платона. А в прошлом году у пары родился первый общий ребенок — сын Тихон.