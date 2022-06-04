Егор Кончаловский впервые признался, что тайно женился

Режиссер Егор Кончаловский рассказал о тайной свадьбе и дочери, которая ездит на метро. За спиной Егора Кончаловского стоит целая кинодинастия: отец — режиссер Андрей Кончаловский, мать — актриса Наталья Аринбасарова, дядя — Никита Михалков. Однако, на родных он не надеялся, а когда нужны были деньги, шел и устраивался на работу. Перед тем, как попасть в шоу-бизнес, он трудился водителем бетоновоза на автокомбинате, был продавцом в магазине радиотехники и только после этого нашел призвание. В своем недавнем интервью изданию «СтарХит» режиссер рассказал: такие же ценности он старается передать своим детям. С младшим сыном Тимуром пока получается не очень (на 5-й день рождения мальчик попросил квадроцикл и тут же его получил), а вот старшая дочь Мария к «золотой молодежи» точно не относится. Мама Марии — актриса Любовь Толкалина. С ней Кончаловский более 20 лет состоял в гражданском браке, в 2017 году пара распалась. Дочка режиссера выросла самостоятельной, и Кончаловский этим фактом очень гордится. Когда девушке было 19 лет, она вышла замуж и стала жить с супругом отдельно от родителей.Егор Кончаловский и Любовь Толкалина с дочерью Марией - архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) Сейчас она учится, работает и обеспечивает себя сама. По словам кинодеятеля, каких-то крупных трат Мария себе не позволяет: для счастливой повседневной жизни ей достаточно двух вещей — смартфона и чтобы рядом с домом был ресторан с хорошим кофе.Передвигаться по городу Мария предпочитает на метро. «Может быть, я льщу, но моя дочка ездит на метро. Просто я ей не навязываю покупку ''Мерседеса''. Спрашивал у Маши как-то, хочет ли она сесть за руль. Мол, если планируешь, то иди в серьезную школу, потом — в школу экстремального вождения, а потом подумаем. Но она, как говорится, МЕТРОсексуал, у нее ночная жизнь и желание, чтобы все рядышком, быстро. Ей важен хороший смартфон и качественный кофе в шаговой доступности. Есть и такая категория», — рассказал Кончаловский. Деньги родителей Мария не стала брать даже перед замужеством. Знаменитый отец предлагал ей полностью оплатить свадьбу, но Кончаловская и ее избранник организовали церемонию на свои честно заработанные.Егор Кончаловский и Мария Леонова Но если на свадьбу дочери Кончаловский хотел раскошелиться, то на свою уже не стал. Недавно он после нескольких лет совместной жизни расписался с Марией Леоновой. Вместе они воспитывают сына. Если бы не кольцо на безымянном пальце Егора Андреевича, об этом секрете никто так бы и не узнал. Церемония прошла тайно и без особого шика. Для режиссера этот брак стал первым официальным. «Да, мы расписались. Без каких-то помп, но с рестораном», —отметил Кончаловский. Про супругу режиссера известно не так уж и много: она далека от звездной тусовки, редко появляется на светских мероприятиях и работает юристом. Познакомились они в суде. «Считаю, что это очень интересная профессия — если бы я не стал кинематографистом, то серьезно рассмотрел бы возможность получить образование юриста, адвоката. Но у меня нет той усидчивости, которая присутствует у Марии, она может часами вникать в работу, изучать. Я так не могу — мне хочется побегать, попрыгать, чем-то другим позаниматься» — добавляет режиссер.