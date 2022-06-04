Елизавета Пескова была шокирована действиями Французских властей

Дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова раскрыла глаза на Европу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его дочь Елизавета действительно очень любит Францию. В этой стране она училась и жила на протяжении нескольких лет. По словам Пескова, много лет назад Елизавета переехала в Россию. Закончила магистратуру МГИМО. Сейчас Елизавета живет и работает в Москве. С Францией девушку связывают давние теплые чувства и симпатия.Елизавета Пескова с отцом - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как добавил Песков Елизавета не один год трудится в Фонде развития русско-французских исторических инициатив. Сейчас она работает над проектом по раскопкам, а затем возвращению во Францию генерала Шарля Гюдена, сообщает ТАСС. «И вот она работала над этим проектом. И очень интересно, что она тоже подпала под санкции. У нее на многое раскрываются глаза», сказал Дмитрий Песков. Напомним, что Елизавета Пескова попала под санкции Евросоюза. После этого ее отец заявил, что ему абсолютно понятна «несамостоятельность европейцев».