Елизавета Пескова была шокирована действиями Французских властей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Елизавета Пескова была шокирована действиями Французских властей

Елизавета Пескова была шокирована действиями Французских властей
Дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова раскрыла глаза на Европу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его дочь Елизавета действительно очень любит Францию. В этой стране она училась и жила на протяжении нескольких лет. По словам Пескова, много лет назад Елизавета переехала в Россию. Закончила магистратуру МГИМО.  Сейчас Елизавета живет и работает в Москве. С Францией девушку связывают давние теплые чувства и симпатия.
Елизавета Пескова с отцом - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как добавил Песков Елизавета не один год трудится в Фонде развития русско-французских исторических инициатив. Сейчас она работает над проектом по раскопкам, а затем возвращению во Францию генерала Шарля Гюдена, сообщает ТАСС. «И вот она работала над этим проектом. И очень интересно, что она тоже подпала под санкции. У нее на многое раскрываются глаза», сказал Дмитрий Песков. Напомним, что Елизавета Пескова попала под санкции Евросоюза. После этого ее отец заявил, что ему абсолютно понятна «несамостоятельность европейцев».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Елизавета Пескова была шокирована действиями Французских властей
Елизавета Пескова была шокирована действиями Французских властей
ЧП: Юную дочку замминистра по строительству нашли мертвой с 10-ю ножевыми ранениями
ЧП: Юную дочку замминистра по строительству нашли мертвой с 10-ю
Оскар Кучера жестко высказался о друге Зеленского
Оскар Кучера жестко высказался о друге Зеленского
Певица Анастасия в бешенстве от того, что осталась без пенсии
Певица Анастасия в бешенстве от того, что осталась без пенсии
Светлана Лобода призналась, что ей тяжело было начать петь
Светлана Лобода призналась, что ей тяжело было начать петь
Приемная дочь Ирины Понаровской сообщила о побоях в семье
Приемная дочь Ирины Понаровской сообщила о побоях в семье
60 FPS в Assassin’s Creed Origins сравнили на Xbox Series X | S и Playstation 5
60 FPS в Assassin’s Creed Origins сравнили на Xbox Series X | S и
Анжела Перл: что принесет ретро-Сатурн с 5 июня по 23 октября 2022 года
Анжела Перл: что принесет ретро-Сатурн с 5 июня по 23 октября 2022
Лариса Долина рассказала, как познакомилась с Филиппом Кирокоровым
Лариса Долина рассказала, как познакомилась с Филиппом Кирокоровым
Егор Кончаловский впервые признался, что тайно женился
Егор Кончаловский впервые признался, что тайно женился
Ксения Собчак высказалась о будущем Светланы Лободы
Ксения Собчак высказалась о будущем Светланы Лободы
Рената Литвинова поделилась фото 20-летней дочки, сменившей имидж
Рената Литвинова поделилась фото 20-летней дочки, сменившей имидж

Топ на сегодня

ЧП: В Москве произошло заказное убийство бизнесмена
ЧП: В Москве произошло заказное убийство бизнесмена
Eternights не будет эксклюзивом Playstation и выйдет на приставках Xbox
Eternights не будет эксклюзивом Playstation и выйдет на приставках
В Goldeneye 007 уже разблокируют достижения, игру могут представить на Xbox & Bethesda Showcase
В Goldeneye 007 уже разблокируют достижения, игру могут представить
Меган Маркл, принц Гарри, Кейт Миддлтон, принц Уильям посетили службу в честь королевы Елизаветы II
Меган Маркл, принц Гарри, Кейт Миддлтон, принц Уильям посетили службу
Кушанашвили в шоке от голоса Валерия Меладзе
Кушанашвили в шоке от голоса Валерия Меладзе

Еще по теме

Дочь Дмитрия Пескова поделилась семейным снимком с отцом
Елизавета Пескова удалила аккаунт в Instagram
Елизавета Пескова удалилась из Instagram
Дочь Дмитрия Пескова госпитализирована