Ева Мендес рассказала, как воспитывает дочерей вместе с Райаном Гослингом

Вадим Карасев

Ева Мендес дала интервью Forbes, в котором рассказала, как она и Райан Гослинг воспитывают дочерей — 7-летнюю Эсмеральду и 6-летнюю Аманду.

По словам актрисы, в ее семье не соблюдаются навязываемые обществом гендерные роли. Например, поскольку сама Ева не очень хорошо готовит, этим часто занимается Райан, что служит хорошим примером для ее дочерей.

Надеюсь, это показывает моим девочкам, что никто не обязан брать на себя какие-то обязанности исходя из своего гендера, что мы все партнеры — не только Райан и я, но также и наши дети. Это ежедневная командная работа. Они должны видеть, что их родители подменяют друг друга в домашних делах независимо от стереотипных представлений о том, чем должны заниматься мужчины и женщины. Это создает баланс и гармонию.





Ева Мендес и Райан Гослинг

В то же время Мендес призналась в интервью изданию People, что ей очень нравится убираться на кухне.

Жизнь так хаотична. Единственное, что я могу держать под контролем — это мой дом, моя кухня. Когда я мою посуду, это для меня сродни медитации, нечто большее, чем просто уборка. Это действительно очищает мой разум. Чистая раковина приводит к ясности в мыслях,





На днях на ток-шоу The View актриса сказала, что хотела бы вернуться в кино, но теперь она должна более ответственно подходить к выбору проекта.

Когда у меня не было детей, я была готова согласиться на что угодно — в смысле, если мне казалось, что это будет весело. Не теперь я не хочу участвовать в проекте, где много насилия или секса. Вариантов, которые мне подходят, не так много.

Ева взяла перерыв в карьере из-за рождения дочерей. Актриса не раз говорила, что предпочитает посвящать все свое время детям, и это одна из причин, почему она так редко обновляет соцсети — они отвлекают от главного в ее жизни.

Ольга Петелина