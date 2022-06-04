Фил Спенсер отметил отличное шоу State of Play от Playstation

Вадим Карасев





Sony стала первой компанией с игровой презентацией в июне, но далеко не последней. Июнь обещает стать интересным на игровые анонсы, и руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер с нетерпением ждет будущих презентаций.

Спенсер в Twitter написал, что Sony провели отличное шоу State of Play:

Люблю это время года. Команды работают над тем, чтобы порадовать игроков. Вчера было отличное начало от State of Play, я с нетерпением жду Summer Game Fest и, конечно же, Xbox & Bethesda Showcase. Это вдохновляет, когда видишь, как оживляется наша индустрия и искусство видеоигр.

Напомним, в рамках State of Play от Sony представили немало интересного и для консолей Xbox. Например, в ходе шоу состоялся анонс ремейка Resident Evil 4, объявили о возвращении Street Fighter на консоли Xbox, показали геймплей долгожданной хоррор-игры The Callisto Protocol и сделали несколько других анонсов, которые относятся не только к Playstation.