Фил Спенсер отметил отличное шоу State of Play от Playstation
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Фил Спенсер отметил отличное шоу State of Play от Playstation

Фил Спенсер отметил отличное шоу State of Play от Playstation


Sony стала первой компанией с игровой презентацией в июне, но далеко не последней. Июнь обещает стать интересным на игровые анонсы, и руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер с нетерпением ждет будущих презентаций.

Спенсер в Twitter написал, что Sony провели отличное шоу State of Play:

Люблю это время года. Команды работают над тем, чтобы порадовать игроков. Вчера было отличное начало от State of Play, я с нетерпением жду Summer Game Fest и, конечно же, Xbox & Bethesda Showcase. Это вдохновляет, когда видишь, как оживляется наша индустрия и искусство видеоигр.

Напомним, в рамках State of Play от Sony представили немало интересного и для консолей Xbox. Например, в ходе шоу состоялся анонс ремейка Resident Evil 4, объявили о возвращении Street Fighter на консоли Xbox, показали геймплей долгожданной хоррор-игры The Callisto Protocol и сделали несколько других анонсов, которые относятся не только к Playstation.

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По материалам: newxboxone

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