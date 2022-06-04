Идеальная свадьба: астрологи назвали самые удачные даты на лето 2022 года
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Идеальная свадьба: астрологи назвали самые удачные даты на лето 2022 года

Идеальная свадьба: астрологи назвали самые удачные даты на лето 2022 года

Свадьба — самое важное событие в жизни многих людей. Необходимо правильно подбирать время проведения торжества, чтобы обеспечить себе удачное будущее в семейной жизни. Астрологи рассказали о том, какие дни этого лета будут самыми благоприятными для заключения брака.


Если у вас есть негативное предчувствие перед торжеством, воспользуйтесь свадебными хитростями на удачу. Они не дадут случиться беде. Чтобы проблем было меньше, старайтесь выбирать правильную дату.

7 июня — максимум потока Ариетиды

Этот звездопад пробуждает в людях смелость, а свадьба — это ответственный и трудный шаг. Именно поэтому 7 июня многим из нас будет гораздо проще настроиться на нужный лад и провести этот волшебный день правильно — без сомнения в том, что все происходит так, как должно.

13 июня — переход Меркурия в Знак Близнецов

Это будет очень позитивное астрологическое событие, которое должно будет благотворно повлиять на общение между гостями на свадебном торжестве. В такие дни вероятность ссор и негатива будет наименьшей. Гости будут ладить друг с другом. Это касается даже тех, кто находится не в лучших отношениях.


21 июня — день летнего солнцестояния

День летнего солнцестояния — это, пожалуй, самый яркий день лета, ведь энергия Солнца будет максимально созидательной и мощной. В этот день астрологи советуют проводить свадьбы, венчаться, посещать ЗАГС или просто организовать праздник для гостей. Любое событие, связанное с заключением брака, будет очень позитивным и запомнится на долгий срок.

18 июля — переход Венеры в Знак Рака

Рак — самый семейный Знак Зодиака, а свадьба — это день создания семьи. Венера же является планетой любви, так что это один из лучших дней для свадьбы летом 2022 года. Он отметится теплыми воспоминаниями и приятными эмоциями. Астрологи советуют приглашать на торжество как можно больше родственников.

19 июля — день перехода Меркурия в Знак Льва

Это будет день развлечений и успешного шопинга. Это значит, что дорогие максимально пышные свадьбы окупятся сполна. Конечно, осторожность даже в такие дни не помешает, но если вы хотели сделать нечто особенное, то это точно вас удовлетворит и вы об этом не пожалеете, ведь главное — это эмоции.


12-13 августа - максимум потока Персеиды

В эти два дня ожидается максимум одного из важнейших метеорных потоков лета. Согласно мнению астрологов, эти дни станут идеальными для свадеб, ведь практически любые события этих дней будут призваны сделать нас лучше. Брак, заключенный 12 или 13 августа, будет с высокой долей вероятности полезным для обоих людей, так как сделает их более ответственными.

26 августа — день перехода Меркурия в Знак Весов

Это будет идеальный день для венчания. Духовная сторона свадебного процесса будет наиболее важной, поэтому особое внимание 26 августа нужно будет уделить именно ей. Если вы не планируете венчаться, заключение брака все равно станет хорошим событием для такого теплого и энергетически приятного дня.

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По материалам: dailyhoro.ru

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