Инсайдеры Rand Al Thor и Джез Корден: ожидания от Xbox & Bethesda Showcase

Вадим Карасев





Инсайдеры ‘Rand Al Thor’ и Джез Корден — одни из самых известных в игровой индустрии, особенно если говорить про все, что связано с брендом Xbox. Часто они анонсируют проекты от Xbox и партнеров Microsoft Gaming задолго до того, как эти проекты официально представляют.

В рамках последнего выпуска подкаста Xbox Two инсайдеры ‘Rand Al Thor’ и Джез Корден высказали предположения о том, что будет показано в рамках Xbox & Bethesda Showcase. Мнения у них по некоторым анонсам расходятся, а по некоторым являются общими. Вот что они ожидают от грядущего игрового шоу:

Оба инсайдера уверены, что Project Cobalt от inXile Entertainment анонсируют на Xbox & Bethesda Showcase.Оба инсайдера считают, что студия 343 Industries (создатели Halo Infinite) пропустит игровое шоу, но у них будут интересные анонсы в ближайшие недели/месяц.Rand Al Thor думает, что новый Wolfenstein не покажут на шоу, поскольку MachineGames заняты новой игрой про Индиана Джонса. Джез считает, что саму игру про Индиана Джонса покажут в формате геймплея, при этом проект будет мультиплатформенным.Rand Al Thor ждет на мероприятии нечто о Fallout. Может это будет анонс полноценной Fallout 5 или ремастер Fallout New Vegas, про который ранее ходили слухи.Инсайдеры ждут много информации от Obisidian — геймплей Avowed, Grounded 1.0, Project Pentiment.Rand Al Thor считает, что покажут Project Midnight от Compulsion Games в формате CGI-трейлера, но Джез не думает, что будет демонстрация проекта.Оба инсайдера не ожидают Quake на мероприятии, хотя об этом ходили слухи.Rand Al Thor считает, что Final Fantasy VII Remake анонсируют для Xbox в рамках шоу и сразу выпустят в Game Pass — 12 июня.

Напомним, что указанная выше информация является ожиданиями от инсайдеров, которые они основывают на имеющейся у них информации и слухах от источников.

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