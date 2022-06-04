Инсайдеры Rand Al Thor и Джез Корден: ожидания от Xbox & Bethesda Showcase
Инсайдеры ‘Rand Al Thor’ и Джез Корден — одни из самых известных в игровой индустрии, особенно если говорить про все, что связано с брендом Xbox. Часто они анонсируют проекты от Xbox и партнеров Microsoft Gaming задолго до того, как эти проекты официально представляют.
В рамках последнего выпуска подкаста Xbox Two инсайдеры ‘Rand Al Thor’ и Джез Корден высказали предположения о том, что будет показано в рамках Xbox & Bethesda Showcase. Мнения у них по некоторым анонсам расходятся, а по некоторым являются общими. Вот что они ожидают от грядущего игрового шоу:
Оба инсайдера уверены, что Project Cobalt от inXile Entertainment анонсируют на Xbox & Bethesda Showcase.
Оба инсайдера считают, что студия 343 Industries (создатели Halo Infinite) пропустит игровое шоу, но у них будут интересные анонсы в ближайшие недели/месяц.
Rand Al Thor думает, что новый Wolfenstein не покажут на шоу, поскольку MachineGames заняты новой игрой про Индиана Джонса. Джез считает, что саму игру про Индиана Джонса покажут в формате геймплея, при этом проект будет мультиплатформенным.
Rand Al Thor ждет на мероприятии нечто о Fallout. Может это будет анонс полноценной Fallout 5 или ремастер Fallout New Vegas, про который ранее ходили слухи.
Инсайдеры ждут много информации от Obisidian — геймплей Avowed, Grounded 1.0, Project Pentiment.
Rand Al Thor считает, что покажут Project Midnight от Compulsion Games в формате CGI-трейлера, но Джез не думает, что будет демонстрация проекта.
Оба инсайдера не ожидают Quake на мероприятии, хотя об этом ходили слухи.
Rand Al Thor считает, что Final Fantasy VII Remake анонсируют для Xbox в рамках шоу и сразу выпустят в Game Pass — 12 июня.
Напомним, что указанная выше информация является ожиданиями от инсайдеров, которые они основывают на имеющейся у них информации и слухах от источников.
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