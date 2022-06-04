Инсайдеры уверены, что Project Cobalt анонсируют на Xbox & Bethesda Showcase

Вадим Карасев





Уже на следующей неделе, в воскресение 12 июня, состоится Xbox & Bethesda Showcase — главное игровое мероприятие Microsoft Gaming в этом году. Ходят слухи, что многие команды Xbox и Bethesda планируют что-то показать в рамках шоу, и будет представлено много геймплея.

Инсайдеры ‘Rand Al Thor’ и Джез Корден в рамках последнего выпуска подкаста Xbox Two сошлись на том, что студия inXile Entertainment анонсирует свой новый проект на грядущем игровом мероприятии. Их новая игра известна под кодовым названием Project Cobalt, и ранее инсайдеры сообщали, что это крупный AAA-проект от первого лица в жанре RPG с мощной боевой системой. События игры, если верить ранее возникавшей информации, развернутся в мире стимпанка.

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Отметим, что ранее инсайдеры называли ориентировочной датой релиза Project Cobalt — 2023 год.