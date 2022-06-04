Юлия Барановская в свой день рождения показала пикантное фото
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Юлия Барановская в свой день рождения показала пикантное фото

Юлия Барановская в свой день рождения показала пикантное фото
Ведущая Юлия Барановская сегодня отмечает 42-летие, в связи с чем поделилась фото с Мальдив. Юлия Барановская никогда не была замечена в желании слишком сильно оголяться на светских мероприятиях. Другое дело — отпуск на острове, где почти никого нет.
Сегодня ведущая Первого канала празднует день рождения, и по этому случаю в Сети было опубликовано весьма смелое фото именинницы. Вероятно, Юлия хотела напомнить всем, что цифры в паспорте не значат ничего, пока женщина чувствует себя любимой и желанной. Ради пикантного кадра, сделанного на белоснежном песке пляжа на Мальдивах, Барановская сняла с себя всё, кроме шляпы с широкими полями. 42-летняя Юлия продемонстрировала, что у неё нет ни целлюлита, ни каких-то других недостатков фигуры.
Юлия Барановская «Горячее фото, побольше таких», «Ух, какая красотка. Мечта», «Ну как ей удается всегда выглядеть идеально», «И это многодетная мать... Мне бы такую фигуру», — восхищаются поклонники. Между прочим, если говорить про привычки ведущей, то она редко выбирает пассивный отдых на берегу моря. Юлия много путешествует с детьми по миру, знакомя их с самыми отдаленными и невероятными уголками нашей планеты. Напомним, что в феврале Барановская временно осталась без работы. Руководство канала приняло решение о приостановке съемок шоу «Мужское/Женское» в связи с сокращением количества развлекательного контента в эфире. Этот проект Юлия уже шесть лет ведёт в паре с Александром Гордоном, который совсем недавно обвенчался с молодой арфисткой.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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