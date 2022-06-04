Качество госуслуг проверят
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Качество госуслуг проверят

Качество госуслуг проверят

Тема: Постановления правительства


02:07  Автор: Юлия Сапрыгина



Утвержден перечень государственных и муниципальных услуг, в отношении которых проводится мониторинг качества предоставления. Соответствующее постановление кабмина от 25 мая 2022 года № 951 вступает в силу 4 июня.

Сейчас мониторинг качества государственных и муниципальных услуг проводится преимущественно на основании отзывов граждан и носит выборочный характер.

Постановление кабмина вводит обязательный мониторинг качества всех без исключения услуг, оказываемых органами власти, как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях, а также в многофункциональных центрах и с использованием единого портала госуслуг.

Ответственным за мониторинг назначено Минэкономразвития. Автоматизированный анализ качества предоставления госуслуг будет проходить ежедневно в режиме реального времени.

Законы, вступающие в силу с 4 июня


Ожидается, что полноформатный мониторинг начнется в начале 2023 года. Отчёты о результатах Минэкономразвития будет ежеквартально направлять в Правительство.

Главной задачей мониторинга госуслуг станет повышение их качества, отмечается на сайте кабмина.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.



#госуслуги #власть


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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