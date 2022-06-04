Качество госуслуг проверят
Тема: Постановления правительства
02:07 Автор: Юлия Сапрыгина
Утвержден перечень государственных и муниципальных услуг, в отношении которых проводится мониторинг качества предоставления. Соответствующее постановление кабмина от 25 мая 2022 года № 951 вступает в силу 4 июня.
Сейчас мониторинг качества государственных и муниципальных услуг проводится преимущественно на основании отзывов граждан и носит выборочный характер.
Постановление кабмина вводит обязательный мониторинг качества всех без исключения услуг, оказываемых органами власти, как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях, а также в многофункциональных центрах и с использованием единого портала госуслуг.
Ответственным за мониторинг назначено Минэкономразвития. Автоматизированный анализ качества предоставления госуслуг будет проходить ежедневно в режиме реального времени.
Законы, вступающие в силу с 4 июня
Ожидается, что полноформатный мониторинг начнется в начале 2023 года. Отчёты о результатах Минэкономразвития будет ежеквартально направлять в Правительство.
Главной задачей мониторинга госуслуг станет повышение их качества, отмечается на сайте кабмина.
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