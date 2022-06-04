Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе со старшими детьми посетили репетицию концерта в честь юбилея Елизаветы II
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе со старшими детьми посетили репетицию концерта в честь юбилея Елизаветы II

Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе со старшими детьми посетили репетицию концерта в честь юбилея Елизаветы II

Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе со старшими детьми посетили репетицию концерта в честь юбилея Елизаветы II

Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе со старшими детьми, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, посетили замок Кардифф в Уэльсе, где будет проходить концерт по случаю празднования платинового юбилея на троне Елизаветы II.

Принц Луи, чье появление на балконе Букингемского дворца во время парада Trooping The Colours вдохновило интернет-пользователей на создание мемов, в этот раз остался дома.




Для выхода в свет герцогиня Кембриджская выбрала оранжевое платье-пальто Eponine, дополнив образ черной сумкой и туфлями-лодочками на высоком каблуке.





Чествование королевы продолжается уже третий день. Помимо парада, в Лондоне также прошла торжественная служба, на которой вместе с другими членами королевской семьи присутствовали принц Гарри и Меган Маркл.

Герцоги Сассекские прилетели в столицу Великобритании вместе с дочкой Лилибет, которой 4 июня исполнился один год. Елизавета II, Кейт Миддлтон и принц Уильям, принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз коротко поздравили малышку в твиттере. Ожидается, что Елизавета II также навестит правнучку во Фрогмор-хаусе, где остановились Гарри и Меган.


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Дмитрий Шепелев гуляет с детьми, пока его возлюбленная путешествует с подружками
Дмитрий Шепелев гуляет с детьми, пока его возлюбленная путешествует с
Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе со старшими детьми посетили репетицию концерта в честь юбилея Елизаветы II
Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе со старшими детьми посетили
Инсайдеры уверены, что Project Cobalt анонсируют на Xbox & Bethesda Showcase
Инсайдеры уверены, что Project Cobalt анонсируют на Xbox &
Бари Алибасов во время бурной молодости завел кучу внебрачных детей
Бари Алибасов во время бурной молодости завел кучу внебрачных детей
Анна Нетребко высказалась о выступлениях в России
Анна Нетребко высказалась о выступлениях в России
Фил Спенсер отметил отличное шоу State of Play от Playstation
Фил Спенсер отметил отличное шоу State of Play от Playstation
Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time не стоит ждать в этом финансовом году
Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time не стоит ждать в этом
Инсайдеры Rand Al Thor и Джез Корден: ожидания от Xbox & Bethesda Showcase
Инсайдеры Rand Al Thor и Джез Корден: ожидания от Xbox & Bethesda
Выход Fortnite в xCloud привел к двузначному росту сервиса
Выход Fortnite в xCloud привел к двузначному росту сервиса
Ева Мендес рассказала, как воспитывает дочерей вместе с Райаном Гослингом
Ева Мендес рассказала, как воспитывает дочерей вместе с Райаном
Рената Литвинова потратила сумасшедшие деньги на обучение дочери
Рената Литвинова потратила сумасшедшие деньги на обучение дочери
Анна Семенович срочно хочет стать мамой
Анна Семенович срочно хочет стать мамой

Топ на сегодня

Анна Нетребко пытается усидеть на двух стульях
Анна Нетребко пытается усидеть на двух стульях
Сразу 2 крупных DLC для игр Xbox можно сейчас забрать бесплатно
Сразу 2 крупных DLC для игр Xbox можно сейчас забрать бесплатно
Ксения Собчак высказалась о будущем Светланы Лободы
Ксения Собчак высказалась о будущем Светланы Лободы
Светлана Лобода призналась, что ей тяжело было начать петь
Светлана Лобода призналась, что ей тяжело было начать петь
Вера Брежнева рвет все связи с Россией
Вера Брежнева рвет все связи с Россией

Еще по теме

Кейт Миддлтон с детьми и другие члены королевской семьи посетили парад в честь Елизаветы II
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми на параде в честь королевы Елизаветы II
Кейт Миддлтон и принц Уильям в Канаде: день второй
Принц Уильям и Кейт Миддлтон представили рождественскую открытку