Ксения Собчак высказалась о будущем Светланы Лободы

Ведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала о судьбе артистки. Еще недавно Светлана Лобода зарабатывала большие деньги в России, а теперь артистка стала поливать грязью страну в угоду родной Украине. Теперь певице придется покорять европейских слушателей. Отныне Лободе запрещен въезд в Россию до... 2072 года, то есть путь в наш шоу-бизнес артистке, получавшей здесь баснословные гонорары, закрыт. Телеведущая Ксения Собчак считает, что Светлана не останется без куска хлеба. «Не переживайте за Лободу, она умеет жить красиво. Вспомнила сейчас, как Света однажды при мне положила круассанчик на круассанчик, сплющила и съела. Ибо торопилась. Очень эффектно было», — отметила 40-летняя Ксюша в личном блоге.Светлана Лобода - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» К слову, на днях артистка впервые за три месяца выпустила новую песню под названием «Молитва». Также она объявила о возобновлении концертной деятельности. Данное решение тяжело далось Лободе, которая, к слову, решила посвятить себя благотворительности. Правда, не все в восторге от творчества блондинки. Так, журналист и политолог Михаил Шахназаров считает певицу непрофессионалом в своей области. «Это невозможно смотреть. Вернее, можно смотреть как юмористическое шоу. Эдакий ухудшенный вариант «Аншлага». Помните, на пароходе люди катались, пытались смешить, братались с народом, раздавали автографы, несли ахинею. А где Регина Дубовицкая?» — смеялся он над исполнительницей. Актриса Мария Шукшина и вовсе прошлась по внешности Лободы. «Фанаты Лободы, видимо, поклонники искусственного и безобразного, силикона и ботокса. Думаю, среди мужчин и женщин вряд ли наберется 1% тех, кому такая «королева красоты» придется по душе. А вот жюри выбрало эту девушку», — сетовала артистка.