Лада Дэнс рассказала о бурных романах с богачами
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Лада Дэнс рассказала о бурных романах с богачами

Лада Дэнс рассказала о бурных романах с богачами
Певица Лада Дэнс приоткрыла завесу тайной личной жизни. Артистка является певицей и актрисой. Она в прошлом году отметила свое 55-летие. Артистка следит за своей внешностью и продолжает появляться на публике в дерзких нарядах. О личной жизни она рассказывает не часто, но является завидной невестой. У нее есть квартира на Патриарших прудах и особняк в 750 квадратных метров. Она не скрывает, что так жила не всегда. Дэнс стала героине шоу «Секрет на миллион». Она вспомнила, как росла без отца, рассказала о неудачном бизнесе и раскрыла подробности из личной жизни. До брака с Павлом Свирским у нее был роман с продюсером Леонидом Величковским. По словам самой певицы, это она его уложила в кровать, но спустя годы ушла от него к другому. «Честно скажу, это я Леню соблазнила. Он, кажется, не собирался со мной встречаться. Он был симпатичный, модный. А я девчонка, которая приехала в Калининграда. Помню, подъезжает на «Жигулях» в этих ботинках Depeche Mode. Такая куртка! Такой круто! Зацепил меня. Вообще, я люблю добрый мужчин. Люблю те, кто заботится обо мне», — поделилась Дэнс.
Лада Дэнс - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Она в свое время даже купила с ним квартиру за 30 тысяч долларов. Из убитой хаты, где разводили кроликов, артистка создала роскошное гнездышко с красивым ремонтом. Однако их ограбили. По словам певицы, вывезли все, включая итальянскую мебель. В то время звезда получила миллион долларов от Михаила Прохорова, которые тоже украли. О расставании с продюсером Лада рассказала с грустью. Она призналась, что поступила очень некрасиво. «Леню очень жалко. У меня не было выхода. Когда мы были в Греции, мой будущий муж, сейчас уже бывший, сказал, что он будет в аэропорту, и если я с ним не поеду, то больше никогда его не увижу. Мне поставили условия. Мы прилетаем, тут же подходит охрана моего будущего мужа, берет мои чемоданы прям у Лени на глазах. Я говорю: «Лень, прости». Я не знала, как сказать. Я трусиха. Леня догадывался. Он тоже не святой, но не важно», — раскрыла Лада. Сам Величковский признался, что последние годы жизни с артисткой стали адом. Продюсер рассказал, как она устраивала скандалы, сама проговорилась ему о другом мужчине. Дэнс в ответ пояснила, что тогда Леонид на нее обозлился и не раз поливал ее грязью. После развода звезда все оставила ему.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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