Лариса Долина рассказала, как познакомилась с Филиппом Кирокоровым

Певица Лариса Долина высказалась об артисте. Артистка опубликовала личное поздравление отцу Филиппа Киркорова Бедросу, которому вчера исполнилось 90 лет. Во время своей речи она подшутила над певицей Аллой Пугачевой. «Мы с тобой познакомились, когда Филиппу было 15 лет. И он тогда со мной ездил. У меня был такой большой гастрольный тур. Каждый вечер Филипп садился в мой автобус и мы ездили на мои концерты. Он уже тогда любил другую певицу, а ездил со мной посмотреть, как это все происходит», — пошутила певица в своем Telegram-канале. Лариса Долина призналась, что скучает по Бедросу. «Я хочу сказать, что как только услышала, как ты поешь, то сразу влюбилась в твой голос. Вот тогда и навсегда. И сегодня мне его не хватает, потому что я его мало слышу. Я благодарна тебе безмерно за тебя и за Филю», — заметила Лариса Долина.Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Кстати, народный артист Бедрос Киркоров заявил, что не хотел устраивать шумной вечеринки в этот день, потому что еще не до конца поправился после болезни и планировал тихий праздник в кругу близких, однако его сын решил иначе и организовал для папы банкет-сюрприз. Поп-король подгадал так, чтобы гостей на мероприятии было ровно 90 человек. Среди собравшихся можно было заметить Наташу Королеву, Ларису Долину, Николая Баскова, Александра Буйнова, Давида Манукяна, Дмитрия Пескова с Татьяной Навкой, Алсу, Андрея Малахова, Евгения Петросяна и многих других. Киркоров также продумал особый дресс-код вечеринки – все гости должны были надеть тельняшки с изображением Бедроса Филипповича и капитанские фуражки.