Лариса Долина рассказала, как познакомилась с Филиппом Кирокоровым
Сегодня, 07:40
Певица Лариса Долина высказалась об артисте. Артистка опубликовала личное поздравление отцу Филиппа Киркорова Бедросу, которому вчера исполнилось 90 лет. Во время своей речи она подшутила над певицей Аллой Пугачевой. «Мы с тобой познакомились, когда Филиппу было 15 лет. И он тогда со мной ездил. У меня был такой большой гастрольный тур. Каждый вечер Филипп садился в мой автобус и мы ездили на мои концерты. Он уже тогда любил другую певицу, а ездил со мной посмотреть, как это все происходит», — пошутила певица в своем Telegram-канале. Лариса Долина призналась, что скучает по Бедросу. «Я хочу сказать, что как только услышала, как ты поешь, то сразу влюбилась в твой голос. Вот тогда и навсегда. И сегодня мне его не хватает, потому что я его мало слышу. Я благодарна тебе безмерно за тебя и за Филю», — заметила Лариса Долина.
Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Кстати, народный артист Бедрос Киркоров заявил, что не хотел устраивать шумной вечеринки в этот день, потому что еще не до конца поправился после болезни и планировал тихий праздник в кругу близких, однако его сын решил иначе и организовал для папы банкет-сюрприз. Поп-король подгадал так, чтобы гостей на мероприятии было ровно 90 человек. Среди собравшихся можно было заметить Наташу Королеву, Ларису Долину, Николая Баскова, Александра Буйнова, Давида Манукяна, Дмитрия Пескова с Татьяной Навкой, Алсу, Андрея Малахова, Евгения Петросяна и многих других. Киркоров также продумал особый дресс-код вечеринки – все гости должны были надеть тельняшки с изображением Бедроса Филипповича и капитанские фуражки.
По материалам: z-aya