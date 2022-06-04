Максим Галкин похвастался успешным выступлением в Израиле
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Максим Галкин похвастался успешным выступлением в Израиле

Максим Галкин похвастался успешным выступлением в Израиле
Шоумен Максим Галкин дал первый концерт в Израиле при полном зале и под бурные аплодисменты. Несколько месяцев назад юморист предупреждал — билеты на его выступления разлетаются за считанные часы. Но верили в его слова не все. Максим Галкин дал старт своему первому гастрольному туру в Израиле. Юморист еще в мае объявил, что не намерен сидеть без дела и отдых может отлично совмещать с работой. Этим он и занимается, пока его семейство находится в курортном городе Хайфе. В Израиль семья Примадонны и Галкина перебралась полным составом (вместе с детьми Лизой и Гарри) еще в начале весны. Обосновались, по слухам, в особняке брата Максима. Оказалось, у Дмитрия Галкина уже давно имеется дом на побережье. А точнее — шикарная вилла с бассейном и зоной отдыха. Комфорт был обеспечен всем без исключения.
Алла Пугачева и Максим Галкин И хотя платить за жилье артистам, скорее всего, не приходится, жизнь в Израиле все еще остается довольно дорогой. Даже у знаменитостей иногда могут возникать финансовые трудности, поэтому Максим Галкин решил не допускать этого и заранее пополнить бюджет. Возвращаться в Россию юморист пока не планирует и предпочитает радовать израильского зрителя. Несколько раз Максим Галкин анонсировал выступления в соцсетях и даже похвастался, что спрос на билеты очень высок — пришлось организовывать дополнительные концерты еще в нескольких городах. И вот 3 июня состоялось первое выступление артиста. Кратким отчетом он поделился в социальных сетях.
Максим Галкин выступает в Израиле «Первый пошел! Концертный тур по Израилю начался. Спасибо, Тель-Авив» — написал Галкин. Свое общение со зрительным залом юморист начал с приветствия, причем произнес его голосом Владимира Путина. Концерт длился довольно долго, а в конце публика встала со своих мест и аплодировала артисту стоя. Для того, чтобы не быть голословным, юморист опубликовал небольшой ролик с выступления. А вот в России у юмориста пока есть проблемы с работой. После его отъезда с ним расторгли некоторые рекламные контракты, а Первый канал принял решение заменить Галкина в программе «Сегодня вечером». На роль нового ведущего взяли Николая Цискаридзе, который понравился зрителям… гораздо меньше предшественника. Но артист балета на пересуды внимания не обращает.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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