Минобороны РФ: Украинские националисты подожгли деревянный скит Святогорской лавры
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Минобороны РФ: Украинские националисты подожгли деревянный скит Святогорской лавры

Минобороны РФ: Украинские националисты подожгли деревянный скит Святогорской лавры

Тема: Военная операция на Украине


15:33  Автор: Варвара Комарова


Источник: ТАСС



Украинские боевики подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры в ДНР при отступлении. Об этом заявили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Как уточнили в российском оборонном ведомстве, после поджога военные на большой скорости уехали в сторону подконтрольного украинским войскам населенного пункта Сидорово.

Всехсвятский скит относится к Иосифо-Волоцкому монастырю, здание возведено в середине XIX века и является объектом культурного наследия регионального значения.

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#армия #военные #Украина


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# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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