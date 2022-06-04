Минобороны РФ: Украинские националисты подожгли деревянный скит Святогорской лавры
Тема: Военная операция на Украине
15:33 Автор: Варвара Комарова
Источник: ТАСС
Украинские боевики подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры в ДНР при отступлении. Об этом заявили в Минобороны РФ, передает ТАСС.
Как уточнили в российском оборонном ведомстве, после поджога военные на большой скорости уехали в сторону подконтрольного украинским войскам населенного пункта Сидорово.
Всехсвятский скит относится к Иосифо-Волоцкому монастырю, здание возведено в середине XIX века и является объектом культурного наследия регионального значения.
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