Минобороны РФ: Украинские националисты подожгли деревянный скит Святогорской лавры

Тема: Военная операция на Украине

15:33 Автор: Варвара Комарова

Источник: ТАСС

Украинские боевики подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры в ДНР при отступлении. Об этом заявили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Как уточнили в российском оборонном ведомстве, после поджога военные на большой скорости уехали в сторону подконтрольного украинским войскам населенного пункта Сидорово.

Всехсвятский скит относится к Иосифо-Волоцкому монастырю, здание возведено в середине XIX века и является объектом культурного наследия регионального значения.

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