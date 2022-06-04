Минобороны РФ: ВСУ в боях за Северодонецк потеряли до 90% личного состава

Тема: Военная операция на Украине

18:57 Автор: Варвара Комарова

Источник: Минобороны

Подразделения украинских вооруженных сил потеряли до 90% в ходе боев за Северодонецк и отступают в направлении Лисичанска. Об этом говорится в заявлении начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаила Мизинцева, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Мизинцев рассказал, что киевские власти приказали заминировать емкости с химикатами массой более 100 тонн на предприятии в Северодонецке и намерены обвинить в этом российские Вооруженные силы.

«Кроме того, подразделения ВСУ, понеся критические потери (в ряде подразделений — до 90 %) в ходе боев за Северодонецк, отступают в направлении Лисичанска», — сообщил начальник центра управления обороной.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля после просьб глав ДНР и ЛНР о помощи в связи с агрессией украинских силовиков. Союзным силам противостоят вооруженные силы Украины, на стороне которых воюют иностранные наемники. Ряд западных стран поставляют Киеву оружие и военную технику.

Минобороны РФ предупредило о провокации с подрывом химикатов в Северодонецке

#армия #Украина

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