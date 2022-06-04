Минобрнауки заявило о готовности работать с дружественными зарубежными партнерами

17:03 Автор: Варвара Комарова

Источник: Минобрнауки

Министерство образования и науки РФ поддерживает академическую мобильность студентов и преподавателей российских вузов с дружественными странами, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как подчеркивают в министерстве, академическая мобильность является достоянием системы высшего образования и будет сохранена. В то же время направления обмена студентами в настоящее время меняются.

«Часть европейских партнеров в одностороннем порядке уже отказались от совместной работы. Однако, национальная система высшего образования остается открытой и готова работать со всеми заинтересованными иностранными партнерами», — заявили в ведомстве.

Ранее глава Минобрнауки высказывал мнение, что к Болонской системе в России следует относиться как к прожитому этапу, поскольку будущее за отечественной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что в июне палата может обсудить вопрос выхода из Болонской системы. Он призвал провести обсуждение этого вопроса с участием министра.

Студентов из Африки в России скоро станет еще больше

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