Новости Game Pass за 28 мая — 4 июня: что добавили, что удалят, анонсы и прочее

Вокруг подписки Game Pass за эту неделю, с 28 мая по 4 июня, произошло немало интересных новостей. Microsoft объявила о списке игр в подписке на первую половину месяца, при этом явно отметив, что 12 июня будет немало сюрпризов в ходе Xbox & Bethesda Showcase для Game Pass. Собрали интересные новости о подписке за неделю.

Новые игры в Game Pass

За эту неделю в подписку Game Pass добавили пару новых игр:

Анонсы игр для Game Pass

For Honor: Marching Fire Edition (Xbox, PC, xCloud) – 1 июняNinja Gaiden: Master Collection (Xbox, PC) – 2 июня

В подборку на первую половину июня для подписки Game Pass попали:

Assassin’s Creed Origins (Cloud, Xbox, PC) – 7 июняChorus (Xbox, PC, xCloud) ID@Xbox – 7 июняDisc Room (Xbox, PC, xCloud) ID@Xbox – 7 июняSpacelines from the Far Out (Xbox, PC) ID@Xbox – 7 июня

Кроме того, на этой неделе лишний раз напомнили еще о двух играх, которые скоро будут в подписке:

Скоро удалят из Game Pass

Matchpoint — Tennis Championships — 6 июляWarhammer 40,000: Darktide — 13 сентября

В середине месяца, 15 июня, из подписки Game Pass удалят следующие игры:

Интересные новости и материалы по Game Pass

Darkest Dungeon (Xbox, PC, xCloud)Dungeons & Dragons: Dark Alliance (Xbox, PC, xCloud)Greedfall (Xbox, PC, xCloud)Limbo (Xbox, PC, xCloud)Worms Rumble (Xbox, PC, xCloud)SnowRunner из Game Pass теперь оптимизирован до Xbox Series X | SMicrosoft обещает «сюрпризы» для Game Pass в июнеДля Assassin’s Creed Origins бесплатно по Game Pass игроки получат набор за $9,99GameSpot назвал 8 новых отличных игр из Game Pass, которые нельзя пропустить