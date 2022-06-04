О вас говорят за спиной: как это можно проверить

Вадим Карасев

Сплетни не любит никто, но только в том случае, если говорят именно о нас. Эксперты рассказали, как можно понять, что о вас говорят за спиной что-то плохое и поведали о том, почему нельзя сплетничать.

Психологи считают, сто сплетничать полезно и сплетничают все. Однако, важно помнить, что все хорошо в меру. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, почему вредно часто «перемывать косточки».

Чем опасны сплетни

Они опасны для обеих сторон, но в особой степени как раз для того, кто распространяет информацию о вас. Человек, которые выдает чужие секреты и настраивает людей против вас, обязательно за это поплатится. Он очень сильно портит свою карму и отпугивает удачу. Именно поэтому старайтесь никогда не обсуждать чужие ошибки за спиной у других людей.

Сплетники довольно часто являются завистниками, либо энергетическими вампирами, поэтому если вы будете продолжать с ними плотно общаться, они высосут из вас всю энергию. Ни в коем случае не продолжайте общение с теми, кто раскрывает ваши тайны перед другими людьми или вовсе клевещет на вас.

Как понять, что кто-то перемывает вам косточки

Во-первых, доверьтесь интуиции. Человек, который делает это нарочно и с корыстными целями, обязательно выдаст себя с энергетической стороны. Очень часто нас на подсознательном уровне приходят различные сигналы о том, что кто-то про нас говорит много лишнего пока мы не видим этого. Если ваше шестое чувство недостаточно мощное, усилить его помогут специальные упражнения и талисманы.

Человек может быть неискренним. Его комплименты и слова будут неискренними, фальшивыми и наполненными отрицательной энергией. Просто прислушайтесь к своим ощущениям. Если тот, кого вы подозреваете в сплетнях, обманывает вас или притворяется не тем, кем является на самом деле, он точно говорит о вас за вашей спиной.

Сплетники часто злятся. Если негативный человек обозлен на вас, то вы это тоже ощутите. Тот, кто злится на вас, но все равно общается, скорее всего пытается выудить какую-то информацию, которой сможет дискредитировать вас в глазах коллег, друзей, родственников.

Скрытность. Четвертый признак того, что человек говорит о вас много лишнего — нежелание отвечать на ваши вопросы. Если он не хочет говорить с вами на чистоту, значит он уже успел обсудить вас с кем-то ещё. Он уже вывалил всё недовольство вами на другого человека. Также сплетники могут просто избегать вас — уходить в другое место, когда вы находитесь рядом.

Самый простой способ определить, что кто-то говорит о вас много у вас за спиной — это проанализировать поведение человека по отношению к окружающим. Если он много говорит о тех, кого рядом с вами нет, то то же самое происходит и в те моменты, когда рядом с ним нет и вас тоже.

Люди вдруг стали относиться к вам иначе. Допустим, вы общаетесь с кем-то на работе. Через некоторое время эти люди начинают по какой-то неведомой причине избегать вас или перестают доверять. Это явный признак того, что кто-то поработал над этим. Сплетники никогда не рассказывают что-то хорошее. Они токсичны и желают зла тому, про кого говорят. Их завистливые и недалекие умы способны лить только грязь. Те, кто перестает с вами общаться без особой причины, тоже не могут называться хорошими людьми, ведь верят тому, что говорят, а не тому, что видят.

Обратите внимание на то, с кем проводит свое время сплетник. Если это тот, кто вас недолюбливает, значит он с высокой вероятностью испытывает к вам также негативные чувства. Ваш близкий друг не станет сближаться с тем, кто делает больно другим. Невозможно жить на два фронта одновременно. Такие люди опасны и совершенно точно распространяют о вас важную информацию, которую вы хотели бы оставить в секрете.

Советы тем, кого часто обсуждают

Не будьте параноиками. Если вам кажется, что у вас за спиной болтают абсолютно все, это не так. Допускайте вероятность того, что вам может просто казаться, что люди вас недолюбливают.

Попробуйте поговорить прямо. Не бойтесь подойти к тому, кто о вас много говорит, чтобы сказать всё на чистоту. Будьте вежливыми и попросите человека сказать, чем конкретно он недоволен. Скажите, что вы заслуживаете уважения и не хотите конфликтов, а все плохое можете оставить в прошлом. Это поможет вам обойти стороной новые проблемы. Есть шанс, что человек и правда перестанет сплетничать, даже если прикинется, что не понимает, о чем это вы говорите.