Оскар Кучера жестко высказался о друге Зеленского

Актер и ведущий Оскар Кучера прошелся по участнику студии «Квартал-95». Артист в «Телеграме» негативно высказался об украинском актере Евгении Кошевом, который является другом президента Украины Владимира Зеленского и его бывшим партнером по студии «Квартал-95». «А я с ним снимался и не думал, что этот упырь может быть настолько упоротым», высказался Оскар Кучера.Оскар Кучера - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Ранее Евгений Кошевой в интервью украинским СМИ произнес крайне негативную фразу относительно русских: «Там нет хороших россиян. Ссыкливая нация». Напомним, что Евгений Кошевой с 2019 года является главным лицом студии «Квартал-95». Он занял главный пост после ухода из проекта Владимира Зеленского.