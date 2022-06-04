Певица Анастасия в бешенстве от того, что осталась без пенсии

Певица Анастасия рассказала, как над ней издеваются в пенсионном фонде. Артистка всю жизнь посвятила певческой карьере. Однако в пожилом возрасте она рискует остаться без средств к существованию. Звезда негодует: ей отказали в пенсионных начислениях. 56-летняя Анастасия собирается на пенсию. Артистка подготовила все необходимые бумаги для получения выплат, однако в Пенсионном фонде ей отказали. Исполнительница неприятно удивлена сложившейся ситуацией, ведь она имеет приличный трудовой стаж — больше десяти лет. «Они просто надо мной издеваются! Взяли и сперли мою пенсию, если не сказать грубее! Я всю жизнь работаю! Ни одного дня не отдыхала! Стажа у меня достаточно, даже с избытком! Я работала во многих театрах: в Театре зверей Дурова, в Московском театре драмы. Это даже в Википедии написано! Училась в Щукинском училище — это тоже в стаж входит. Плюс я член Союза литераторов. К тому же я постоянно гастролирую, не останавливаясь. И с каждого концерта идут отчисления в Пенсионный фонд», — негодует артистка.Певица Анастасия с бывшим мужем - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Анастасия уверяет: ее трудовая книжка сгорела во время пожара. «В Пенсионном фонде к этому прицепились! Мол, в театрах архивы не сохранились! То, что происходит сейчас, — просто хамство! Так меня еще никто не унижал», — жалуется исполнительница. Певица намерена добиваться выплат при помощи юристов. Звезда 90-х надеется хотя бы на минимальную пенсию. Ведь за ее плечами не только коммерческие концерты, но благотворительные выступления для военных и медиков. «У меня огромное количество грамот и благодарностей: ими можно всю комнату обклеить вместо обоев!» — говорит Анастасия «PRO звезд». Напомним, что артистка действительно пережила пожар в 2014-м. Ее просторный дом поджег злоумышленник, страдающий пироманией. Ущерб составил 1,5 миллиона долларов. «Я стояла в пижаме на снегу, вокруг меня все горело. Это были жуткие ощущения, врагу не пожелаешь», — говорила тогда пострадавшая.