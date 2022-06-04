Певица Нюша показала свою неидеальную фигуру в бикини

Певица Нюша поделилась фото с младенцем на руках. Далеко не все звезды готовы показывать свою фигуру без прикрас, особенно через несколько месяцев после родов. Певица Нюша стала второй раз мамой в декабре прошлого года, родив мальчика. Напомним, у нее и мужа Игоря Сивова уже была на тот момент дочь Симба. В настоящий момент звездная семья живет в Дубае. Нюша объяснила, что ее супруг ведет бизнес за границей и это для него жизненно необходимо.Нюша в бикини Тем не менее, бытие артистки и ее семьи в Эмиратах больше напоминает отпуск, чем обычную трудовую жизнь за границей. Звезда много времени проводит с детьми на пляже и у бассейна. А теперь она решилась показаться свое тело в бикини таким, какое есть, без обработки. Отметим, что Нюшу в Дубае кроме мужа сопровождает также ее мама, которая помогает ей в воспитании детей. Накануне она научила внучку плавать, а внука держаться на воде в надувном круге.