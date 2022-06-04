При ЧС лекарства на экспорт смогут принудительно лицензировать

Тема: Постановления правительства

03:07 Автор: Ольга Шульга

Кабмин определился с правилами выдачи разрешений на производство лекарств на экспорт без патента. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 4 июня.

Решение о выдаче принудительной лицензии на экспорт Правительство будет принимать после подачи заявки государством-членом ВТО о намерении использовать механизм принудительной лицензии в качестве импортера. Обязательно должна быть предпринята попытка обратиться к правообладателю за получением лицензии, также его необходимо будет уведомить об использовании препарата. Размер компенсации патентообладателю составит 0,5 процента от стоимости лекарственного средства, рассчитанного по специальной формуле.

Законы, вступающие в силу с 4 июня

В 2021 году был принят закон, дающий кабмину право принимать решения об использовании изобретения для производства лекарств в целях экспорта без согласия патентообладателей, но с выплатой компенсации. Дело в том, что соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от 15 апреля 1994 года позволяет членам Всемирной торговой организации с недостаточными мощностями по производству лекарств в чрезвычайной ситуации обращаться за помощью в обеспечении необходимыми препаратами к другим членам ВТО. Последние вправе выдавать принудительные лицензии на производство лекарств для последующего экспорта.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

#лекарства #промышленность

450В электронных рецептах на лекарства хотят навести порядок 14.04.2022Провизорам хотят разрешить изготавливать лекарства 28.03.2022Слуцкий: Успешное завершение спецоперации станет крахом двойных стандартов Запада 19.04.2022Жареным запахло: как не прогореть на шашлыках 01.05.2022