При ЧС лекарства на экспорт смогут принудительно лицензировать
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При ЧС лекарства на экспорт смогут принудительно лицензировать

При ЧС лекарства на экспорт смогут принудительно лицензировать

Тема: Постановления правительства


03:07  Автор: Ольга Шульга



Кабмин определился с правилами выдачи разрешений на производство лекарств на экспорт без патента. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 4 июня.

Решение о выдаче принудительной лицензии на экспорт Правительство будет принимать после подачи заявки государством-членом ВТО о намерении использовать механизм принудительной лицензии в качестве импортера. Обязательно должна быть предпринята попытка обратиться к правообладателю за получением лицензии, также его необходимо будет уведомить об использовании препарата. Размер компенсации патентообладателю составит 0,5 процента от стоимости лекарственного средства, рассчитанного по специальной формуле.

Законы, вступающие в силу с 4 июня


В 2021 году был принят закон, дающий кабмину право принимать решения об использовании изобретения для производства лекарств в целях экспорта без согласия патентообладателей, но с выплатой компенсации. Дело в том, что соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от 15 апреля 1994 года позволяет членам Всемирной торговой организации с недостаточными мощностями по производству лекарств в чрезвычайной ситуации обращаться за помощью в обеспечении необходимыми препаратами к другим членам ВТО. Последние вправе выдавать принудительные лицензии на производство лекарств для последующего экспорта.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.



#лекарства #промышленность


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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